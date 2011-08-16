К 20-летию Независимости Украины: Воздастся всем!

Мне думалось, что Украина будет строиться как украинское национальное государство, то есть как государство украинцев.

Мы - те, кто в 91-м принимали Акт провозглашения независимости, а до того боролись за это, - мечтали об украинском национальном возрождении и прекращении русификации украинцев. Однако сейчас в гуманитарном пространстве Украины продолжает доминировать все российское и руководят Украиной не украинцы. Мы думали, что мы напомним украинцам о том, как расстреливали нашу интеллигенцию, как запрещали украинский язык, как морили голодом украинское село, как вывозили в Сибирь «кулаков», - и украинцы вернутся к своим национальным истокам, станут пылкими патриотами своего языка и нации. Но после провозглашения Независимости выяснилось, что за 340 лет вхождения Украины в состав российской империи, политика царей и вождей, которая была направлена на ассимиляцию украинцев под россиян, дала свои ощутимые и реальные плоды: значительная часть украинцев стала национально размагниченной и национально раскодированной. У миллионов украинцев украинскими остались только фамилии. Им согнули национальный позвоночник. Им «нєт разніци на каком язикє». В Верховной Раде есть группа депутатов с фамилией на –енко, которые активно борются за господство русского языка в Украине. К сожалению, миллионы украинцев оказались будто без национальной прописки, а украинская нация оказалась не до конца сформированной. Государства творятся нациями и формируют их и цементируют нации. В Украине все произошло не так.

Национальное возрождение украинцев, которое было начато во времена Кравчука, было приостановлено в 1994 году после прихода к власти Кучмы. Теперь оно полностью остановлено и началась новая фаза русификации. Объясню на примерах. Телеканал с претензионным названием «Украина», который принадлежит олигарху Ахметову, игнорирует украинский язык и украинскую тематику. Думаю, и 24 августа этого года в день 20-летия Независимости ни одного украинского певца на телеканале «Украина» вы не увидите и не услышите. На «Украине» и других украинских телеканалах будет петь Пугачева, будут кривляться Галкин и те два мужика, которые переодеваются в женские юбки. Возможно, еще выпустят на экран Таисию Повалий на пару с Басковым... Телеканалы «Украина», «Интер» и другие наглядно демонстрируют, какой видит будущую Украину нынешняя донецкая властная команда. Она ее видит такой, какова она в украинском Донбассе: без украинского языка и культуры, следовательно без украинцев. После прихода к власти Януковича украинским телевидением поручено руководить Бенкендорфу и Арфушу, которые и по-украински-то не говорят, а радио регионалы отдали Аврахову.

Во-вторых. Я верил, что украинская власть изменит свою топонимическую политику. Ведь при старой власти города, улицы, предприятия, колхозы назывались именами покойных большевистских и европейских коммунистических деятелей. В настоящее время в этом нет никакой логики. Скажите, какое отношение имеет к Украине покойный лидер покойной коммунистической партии Франции Морис Торез? Ни одного. Но в его честь назван большой город. В настоящее время Украина напоминает коммунистическое кладбище. И все было бы ничего, если бы на картах Киева и других городов не чеканились имена откровенных палачей, убийц, больших грешников, безбожников, христопродавцев, которые подкладывали динамит под Божьи храмы. Достойны ли увековечения памяти на украинской земле такие палачи и убийцы как молдаванин Котовский, который расстрелял 359 пленных украинских воинов в селе Базар, или еврей Янкель Свердлов, который был известен неслыханной жестокостью, и который распорядился расстрелять всю царскую семью, или большевистский матрос из Петербурга Полупанов, который дал приказ заколоть штыками тысячи киевлян? Стоит ли так чтить в Киеве память прокурора Криленко, который по поручению грузина Джугашвили-Сталина отправил на тот свет всю ленинскую гвардию? Кстати, достоин ли сам Ульянов-Ленин того, чтобы почти все украинские большие и малые города имели центральные площади и улицы, названные его именем? Ленин был рьяным и успешным революционером, но он был грешником, безбожником, он приказывал грабить храмы и убивать священников. Он развязал гражданскую войну, в которой погибли сотни тысяч людей. Он послал на Украину банды Муравьева, чтобы убивать тех украинцев, которые хотели независимой Украины.

Руководствуясь правом законодательной инициативы, я внес несколько проектов постановлений о возвращении двадцати пяти городам Украины их исторических названий и о необходимости переименования наших площадей, улиц, бульваров. Однако комитет по вопросам государственного строительства, возглавляемый прежним киевским мэром и прежним коммунистом Омельченко цинично отмел эти проекты. Тогда я написал обращение президенту. Сославшись на христианские ценности, я предложил ему провести топонимическую реформу. Я написал так: «Виктор Федорович! Вы же верующий человек. Вы ходите в храм и возлагаете на себя знамение Христово. Вы часто обращаетесь к Богу, говоря «и пусть поможет нам Господь-Бог». Так как Вы думаете, поможет ли Украине Бог, если мы продолжаем прославлять не Его - Бога, а больших грешников и убийц?» «Вы уверены, - спрашивал я Януковича, - что Богу нравится, что на центральных площадях почти всех городов Украины стоит монумент воинствующему атеисту-безбожнику? Вам не кажется, что именно по этим причинам Бог отворачивается от Украины?». Я предложил Януковичу начать декоммунизацию топонимии с его родного Донецка, где почему-то очень уважают имена Калинина и Ворошилова, то есть тех палачей, которые первыми ставили свои подписи на «расстрельных» списках Сталина, и которые завизировали расстрел больше десяти тысяч поляков под Катынью, отзвук чего слышим до сих пор. Я получил из президентской администрации ответ, подписанный Анной Герман, которая написала, что топонимическая реформа сейчас не ко времени, потому что не стоит возбуждать людей. Выходит, что Бога гневить можно, а коммунистов - нет. Еще бы! Ведь коммунисты теперь - союзники капиталистов и находятся в одной коалиции с ними. В действительности Анна Герман выкручивается, потому что многочисленные переименования в Донбассе, например, Сталино в Донецк, Ворошиловграда в Луганск, Комунарска в Алчевск и Жданова в Мариуполь прошли безо всяких возбуждений. В столице переименовано больше сотни улиц и площадей. Лишь в прошлом году Киевсовет переименовал больше десятка улиц включая и улицу Андрея Иванова – большевистского резидента и организатора антигосударственного январского мятежа против Центральной Рады. Переименована и сама улица Январского восстания. Видно, что Бог одобряет такое поведение власти, а христианский люд понимает это и воспринимает. Сам Янукович с Герман сидят в настоящее время на прежней улице Орджоникидзе. Был такой соратник Сталина, которого потом по указанию "отца всех народов" врачи отправили на тот свет.

После такого ответа от Герман я начинаю сомневаться в том, что она и Янукович искренне верят в Христа-Спасителя, если они коммунистов боятся больше, чем Бога. В то же время сам я уверен, что общественные стычки, которая идут в Украине на протяжении всех лет независимости, будет продолжаться до тех пор, пока мы не уберем с нашей земли памятники и знаки почтения безбожникам и большим грешникам, и тем самым хоть немного искупим грехи перед Господом.

В 1991 г. нам думалось, что Украина будет идти европейским курсом, избрав европейскую модель экономики и гуманитарного развития, перестав плыть в фарватере российского империализма. Мы считали, что Украина с Россией будут находиться во взаимовыгодных добрососедских отношениях. К сожалению, на европейскую дорогу мы не вышли. Украинская общественно-политическая стычка как раз и происходит из-за деления украинских политиков и в какой-то степени населения на три лагеря. Одни руководствуются лозунгом «Подальше от Москвы!», другие считают, что нужно быть «поближе к Москве», а третьи до сих пор вопят: «Навеки с Москвой!» В Верховной Раде есть депутаты, которые во время исполнения Гимна «Ще не вмерла Україна..», встают со слезами на глазах, прикладывая руку к сердцу, а другие поднимаются неохотно и ожидают, когда вот «душу й тіло ми положим» наконец закончится, есть немало и таких, кто встает с отвращением, держа дулю в кармане.

Донецкая финансово-промышленная верхушка, которая пришла в настоящее время к власти в Украине, о курсе в Европу лишь болтает, а в действительности она идет пророссийским курсом, потому что делает все то, что диктует Кремль. Власть отказалась устранять из Крыма российскую военную базу. Власть отказалась от вступления в НАТО, как надежной европейской системы безопасности. Вот-вот власть отдаст или поделится с Газпромом нашей газотранспортной системой. Новая власть стала поддерживать только московский патриархат, а украинской церкви она не признает. Нынешняя власть взяла курс на продолжение ассимиляции украинцев. Олигархам легче ловить свою рыбку в мутной денационализированной космополитической воде.

Сегодня вся украинская промышленность принадлежит десятку миллиардеров. В Украине закончилась реставрация капитализма, а власть фактически захвачена криминальной буржуазией. Сейчас олигархи ожидают 1-го января 2012 года, чтобы захватить украинские черноземы. Ведь власть позволит с нового года торговать землей. Власть рассчитывает на то, что крестьянин уже заждался, куда бы свой пай деть. Обрабатывать его он уже не имеет ни сил, ни желания. Нынешний арендатор за него как даст пару мешков пшеницы и мешок сахара, то и хорошо, а деньги крестьянину нужны. Одному они очень нужны, чтобы внуков доучить, второму, чтобы дом достроить, третьему, чтобы полечиться. И расползется украинская земля. И загребут ее дельцы и плуты не только из Донецка, но и из Европы и из России. Ловкие иностранцы обходные пути найдут. Как тут не вспомнить Тараса Шевченко: «Лани твої запродані жидові, німоті. Сини твої на чужині на чужій роботі».

Есть ли из этого какой-то выход? Возможно, есть, но я его не вижу. Майданной революции и других революций больше не будет, потому что после того, как лидеры Майдана его предали, народ вождям больше не поверит. Оппозиция рассорена, измельчена, разделена. Многие оппозиционеры таковы лишь на словах, потому что слишком привыкли к мерседесам, роскошным квартирам и сытой жизни. Они не способны на самопожертвования. Украинская национал-деморатия всегда «кололась» на отношении к действующему президенту. Одни шли с Кравчуком, а другие кричали «добиваем коммуняк». Одни работали в правительстве Кучмы, а другие вопили «Кучму прочь!». Одни поддерживали Ющенко, а другие говорили, что он изменил Майдану и его лозунгам и перешел в лагерь контрреволюции. Теперь национал-патриотов разделяет разное отношение к Тимошенко. Одни ее пылко поддерживают и защищают, а другие до сих пор не могут нарадоваться ее поражению на выборах. Третьи ждут не дождутся, когда ее наконец отправят в исправительную колонию. Вызванные арестом Тимошенко попытки образовать общие органы сопротивления диктатуре вселяют какую-то надежду, но эти попытки могут окончится крахом, как только начнутся согласования «мест» в избирательных списках и кандидатур в мажоритарных округах. А между тем «донецкие» захватили полную власть по всей Украине, кроме нескольких западных областей. Но вскоре ситуация коренным образом изменится и там. Административный ресурс и давление будет в Галичине и на Волыни тройным. Денег на победу Партии Регионов там уже выброшено и будет еще выброшено в доселе невиданном количестве. Будет поддержано и подкуплено большинство местных бизнесменов, а другие будут запуганы. В прошлый раз по селам в округе, за который я отвечал, покупали голоса за 80 гривен, то есть за десять долларов. В этот раз будут раздавать по 120-160 гривен. Собственно, люди, которые способны продать свой голос, продадут его и за пятьдесят гривен.

Но уже есть у меня сомнение, состоятся ли выборы в 2012 году. Донецкой власти невыгодно их проводить и рискованно. С чем им идти на выборы? С невыполненными предвыборными обещаниями, которые теперь выглядят как насмешка над народом? С пенсионной реформой? С повышенными тарифами? С уничтожением мелкого бизнеса? С ликвидацией льгот? С закрытием школ и больниц? С посажеными за решетку Тимошенко, Луценко и теми, кто растаможил в интересах государства газ? Я думаю, что будет попытка перенести парламентские выборы на 2015 г. и объединить их с президентскими. Об этом сейчас откровенно говорится в Верховной Раде. Конституционный Суд у нас все одобрит и обоснует. Он у нас еще не такое одобрял. Конституционный Суд в свое время «доказал», что Кучма был президентом всего один срок. Этот суд сначала справедливо и законно отрицал возможность перехода депутатов из фракции в другую фракцию, а затем одобрил решение прямо наоборот, открыв шлюзы для «тушения» депутатов путем внедрения специальных стипендий в размере 20 тысяч долларов ежемесячно. В конечном итоге, таким способом была отменена Конституция, которая действовала на протяжении шести лет.

Но если выборы в 2012 г. все же состоятся, то не факт, что Партия Регионов их проиграет. Сила регионалов спрятана в Донбассе. Там традиционно, квалифицированно и ответственно относятся к фальсификациям, начиная с 1994 г., когда там избрали президентом Кучму. Тогда там на протяжении трех дней меняли урны и переписывали протоколы. Там не суть важно, как голосуют и даже как считают. Там имеет значение процесс заполнения протоколов. Там в протоколах пишут за Партию Регионов столько, сколько нужно. Были зафиксированы многочисленные факты, когда протоколы были подписаны еще до начала голосования. Помните, как Инна Богословская рассказывала после последних парламентских выборов, что в одном из избирательных участков было две представительницы от ее партии и они проголосовали «за» свою партию, а в протоколе напротив нее был выведен жирный нуль. Потому регионалы вместе с изменниками-тушками обязательно пропихнут в новый избирательный закон статью, где будет прописана такая процедура формирования комиссий, которая позволит им полностью и безоговорочно контролировать подготовку и подписание протоколов. Рекомендации или замечания Венецианской комиссии они проигнорируют. Что им какая-то там Венецианская комиссия?! Для них жизненно важно не ее мнение, а состав комиссий в Донецкой, Луганской областях и в Крыму. Тем более, что на время выборов лидеры оппозиции будут сидеть в тюрьмах. Бандитов Ющенко не посадил, как обещал на Майдане, следовательно свободные камеры есть.

И им очень нужно устранить с политической арены Ю. Тимошенко. Юли боятся. Она опасна для капиталистов. Разве донецкий финансово-промышленный клан может отказаться от реального шанса от нее избавиться? Ведь больше такого случая может не быть. Европа? А кто вам сказал, что они действительно стремятся в Европу? А, может, они скажут, что мы очень искренне хотели в Европу, а та, видите, вмешивается в наши внутренние дела и защищает коррупционеров. Потому мы, мол, вынуждены двигаться ближе к Москве. Вот и патриарх Кирил-Гундяев опять приезжал в Украину. Что он здесь забыл? Вроде отмечал здесь очередную годовщину крещения Руси. Это значит, что в Украине опять будет активно проповедоваться «единый русский мир», то есть воссоздание российской империи. Московским попам опять затуманили головы имперскими идеями и планами объединения России, Украины и Беларуси в «единое государство».

Это только на первый взгляд кажется, что к прошлому возврата нет. В моей жизни на моих глазах часто происходило такое, во что я через некоторое время ни за что не поверил бы. Если бы Кучме, когда он сидел в директорском кресле на «Южмаше», или Януковичу, когда тот «сидел» в колонии, кто-то сказал, что они будут сидеть в президентских креслах независимой Украины, и что они будут вставать при исполнении гимна «Ще не вмерла…», они оба в это не поверили бы. Когда я как будто завороженный кричал на Площади «Ю-ще-нко!!!», я никогда не поверил бы, что, став президентом, он уже на второй месяц начнет созывать в свой кабинет перепуганных «пацанов», чтобы с ними поладить. А произошло! Но будем надеяться, что Бог даст украинцам и Украине еще один шанс. Кроме Вовка и Киреева, которые по заданию донецких олигархов судят Луценко, Тимошенко и других патриотов, есть еще высший Судия. И Он еще объявят свой приговор и по газовому делу, и по всем другим. Всем воздастся по делам их: и Тимошенко, и Януковичу с Ющенко, и Волкову с Киреевым, и тем кто изменил своей фракции, перейдя за деньги в другую, и тем, кто продавал свой голос за 80 гривен, равно и тем, кто те 80 гривен раздавал.

Я верю, что у Господа свои темпоральные измерения. То, что мы грешные, планируем на год, у Бога может планироваться на десять и даже на сто лет. Бог, в отличие от нас, имеет время. И Он ожидает нашего покаяния.

Юрий Гнаткевич, депутат Верховной Рады трех созывов