Автопробег в поддержку Тимошенко (фоторепораж)

В Киеве в понедельник состоялся автопробег в поддержку экс-премьер-министра, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Полсотни автомобилей с желто-голубыми и партийными флагами проехали по улицам Киева, нажимая на клаксоны.

Автопробег стартовал от памятника «Родины-Матери».

На Крещатике, перед Печерским судом, где проходит суд над Тимошенко, сторонники экс-премьера встретили автоколонну под звуки национального гимна и возгласами «Свободу Юле!» и «Слава Украине!».

Участники автопробега медленно проехали перед Печерским райсудом, заполонив центральную улицу Киева флагами «Батькивщины».

При этом, как отмечают народные депутаты, со стороны работников милиции были попытки остановить автопробег.

«На Европейской площади ГАИ останавливала машины, не объясняя своих действий», - сообщил народный депутат Сергей Пашинский.

Несмотря на попытки сотрудников Госавтоинспекции помешать движению автомобилей, участники акции проехали через весь Киев.

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