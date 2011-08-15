«Опель» врезался в дерево: погибли пять человек
08:35, 15 августа 2011Разное
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ДТП в Одесской области
Вчера в 14.25 вблизи с. Свердлово Коминтерновского района Одесской области на автодороге Одесса - Мелитополь легковой автомобиль „Опель-Вектра” съехал на обочину и врезался в дерево.
В результате дорожно-транспортного происшествия пять человек погибли и один в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в Одесскую областную больницу, сообщает пресс-служба МЧС.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Одесской области.
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