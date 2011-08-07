В Крыму установили мировой рекорд по шампанскому

Крымские виноделы установили мировой рекорд, наполнив специально приготовленный бокал 56-ю литрами игристого вина, передает РИА Новости.

Рекорд, засвидетельствованный представителем "Книги рекордов Гиннесса", установили на набережной Балаклавы во время празднования "Дня рождения шампанского", организованного крымским винзаводом "Золотая Балка".

Огромный бокал высотой около полутора метров изготовили в Киеве специально ради рекорда.

Три человека одновременно вливали вино в фужер под аплодисменты тысяч людей, собравшихся на набережной. В бокал поместились 75 бутылок вина урожая 2009 года.

Результат крымских виноделов вдвое больше предыдущего рекорда, который был установлен в Канаде.