ДТП в Крыму: один погибший, шестеро травмированы

В Крыму один человек погиб, еще шесть, в том числе двое шестилетних детей, получили травмы в результате лобового столкновения двух автомобилей.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления ГАИ.

«Шевроле», в котором ехали киевляне, врезался в «Опель» с жителями Житомирской области днем 2 августа в Первомайском районе полуострова.

«Водитель "Шевроле Авео", двигаясь со стороны Красноперекопска в направлении Симферополя, по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с "Опель Астра"», - говорится в сообщении.

В аварии погиб 41-летний мужчина - водитель «Опеля».

Травмы разной степени тяжести получили трое пассажиров «Опеля» (женщина, девочка и мальчик) и трое пассажиров «Шевроле» (двое мужчин и женщина).