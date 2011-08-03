ДТП в Крыму: один погибший, шестеро травмированы
Пострадали киевляне и житомиряне
В Крыму один человек погиб, еще шесть, в том числе двое шестилетних детей, получили травмы в результате лобового столкновения двух автомобилей.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления ГАИ.
«Шевроле», в котором ехали киевляне, врезался в «Опель» с жителями Житомирской области днем 2 августа в Первомайском районе полуострова.
«Водитель "Шевроле Авео", двигаясь со стороны Красноперекопска в направлении Симферополя, по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с "Опель Астра"», - говорится в сообщении.
В аварии погиб 41-летний мужчина - водитель «Опеля».
Травмы разной степени тяжести получили трое пассажиров «Опеля» (женщина, девочка и мальчик) и трое пассажиров «Шевроле» (двое мужчин и женщина).