В Севастополе женятся чаще, чем в других городах Украины

В Севастополе в первом полугодии текущего года зарегистрировано 1220 браков и 399 разводов. Число заключенных браков снизился с 6,7 на 1000 жителей в январе–июне 2010 года до 6,4 в январе–июне 2011 года, но остается одним из самых высоких показателей в Украине. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении статистики в городе Севастополе.

Средний возраст женщин при вступлении в брак составил 29 лет 9 месяцев, а мужчин – 32 года 9 месяцев.

Наиболее активно женщины выходят замуж в возрасте 20–24 года (33% всех браков, заключенных в январе–июне 2011 года), мужчины чаще женятся в возрасте 25–29 лет (30,2%).

Имеют место ранние и поздние браки. Так, за январь–июнь 2011 года вступили в брак 5 девушек в возрасте до 18 лет, и 4 юношей в возрасте до 19 лет. В возрасте 60 лет и старше заключили браки 46 мужчин и 23 женщины.

Из общего количества заключенных браков за этот период 66,8% мужчин и 65,7% женщин вступили в брак впервые в жизни.

23 женщины и 3 мужчин заключили брак с иностранцами – гражданами Великобритании, Болгарии, США, Германии, Греции, Израиля и других стран.

Уровень расторжения браков в первом полугодии 2011 года составил 2,1 развода на 1000 населения. Наиболее часто распадаются браки продолжительностью до 4 лет (40,4% от всех разводов за январь–июнь 2011 года), при этом средняя продолжительность расторгнутых браков составляет 10,4 лет.