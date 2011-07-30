В Крым прилетели розовые пеликаны

Розовые пеликаны, которые обычно предпочитают проводить лето в дельте Волги под Астраханью, прилетели в июле в Крым, на островки солёных озёр в районе Феодосии, сообщает феодосийская газета «Победа».

Научный сотрудник Опукского природного заповедника Игорь СИКОРСКИЙ рассказал изданию, что на озёрах Камышинский луг и Кояшском сейчас можно увидеть от 500 до 1000 розовых пеликанов. «Точнее подсчитать сложно, так как осторожные птицы подпускают наблюдателей не ближе чем на сотню-другую метров. Свой летний крымский досуг они проводят довольно однообразно - с утра улетают куда-то покушать рыбки (вероятно, на Фронтовое водохранилище), а потом целый день сидят на воде, сбившись в большие стаи», - пишет газета.

И.СИКОРСКИЙ считает, что это, судя по оперению, уже взрослые где-то отгнездившиеся в этом году птицы.

Линяют розовые пеликаны один раз в году - с середины лета.

В Крыму пеликаны появляются ранней весной, уже в первых числах марта, в более северные районы летят несколько позднее. По наблюдениям сотрудников Опукского заповедника, с конца апреля можно увидеть розовых пеликанов, пролетающих к местам будущих гнездовых колоний. В это время они держатся уже парами. Отлетают на зимовку они довольно поздно, после начала заморозков. А следующей весной молодые особи к родным гнездовьям не возвращаются. Первые два-три года жизни пеликаны не гнездятся и проводят это время, вероятно, где-нибудь вблизи мест зимовок.