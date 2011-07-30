В России установили памятник инопланетянину

В Пермском крае состоялось официальное открытие первого в России памятника инопланетянину, сообщает ИТАР-ТАСС. Деревянная фигура пришельца высотой 180 сантиметров была установлена на въезде в деревню Молебка, рядом с одноименной аномальной зоной.

Проект по созданию памятника, вырезанного местным скульптором, спонсировали власти, выделившие на него 45 тысяч рублей.

Установка памятника - один из этапов программы по созданию возле Молебки туристической зоны для всех интересующихся аномальными явлениями и НЛО.

Село Молебка и его окрестности - так называемый М-ский треугольник - считаются местом с высокой концентрацией аномальных явлений. Кроме того, в этом районе с относительной регулярностью наблюдают полеты НЛО, замечает Лента.ру.