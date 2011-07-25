В Киев прибыл грузинский патриарх

Сегодня по случаю Дня Крещения Руси в Киев прибыл Святейший и Блаженнейший Патриарх ИЛИЯ ІІ, Католикос-патриарх всей Грузии, архиепископ Мцхетский и Тбилисский, Митрополит Пицундский и Сухумо-Абхазский.

Как сообщает веб-портал «Православие в Украине», вместе с Патриархом ИЛИЕЙ в Киев прибыла делегация Грузинского патриархата.

Предстоятель Грузинской православной церкви посетит Киево-Печерскую Лавру, где, в частности, возглавит молебен на Соборной площади и встретится из Блаженнейшим Митрополитом ВЛАДИМИРОМ.

26 июля Патриарх Грузинской православной церкви откроет выставку «Иверия и Киево-Печерская лавра – благодатные угодья Пресвятой Богородицы», а также посетит один из самых давних храмов Киевской Руси — Свято-Ильинский храм на Подоле.

Кроме того, впервые в Киеве состоится встреча Патриарха ИЛИИ ІІ и предстоятеля РПЦ КИРИЛЛА, который в тот же день прибудет с визитом в Украину.