Взорвался автомобиль с газовыми баллонами

Сегодня около 3:00 в поселке Васищево Харьковского района во время движения загорелся и взорвался автомобиль ВАЗ-2107, который перевозил баллоны со сжиженным газом.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Харьковской области, пожар был ликвидирован тремя подразделениями спасателей в 03:45.

В результате пожара водитель легкового автомобиля получил ожоги 80% тела, и сейчас находится в ожоговом центре Харькова. Причины возгорания выясняют правоохранительные органы.