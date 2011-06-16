ГАИ ищет свидетелей ДТП, в котором погиб человек

Госавтоинспекция столицы просит отозваться свидетелей ДТП, случившегося 15 июня в Киеве возле гипермаркета «PRAKTIKER», в котором погиб человек.

Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении УГАИ г. Киева.

«В 3.55 на Кольцевой дороге, 12 (Святошинский район), вблизи строительного гипермаркета «PRAKTIKER», не установленным автомобилем был совершен наезд на молодого мужчину, который переходил проезжую часть в не предусмотренном для этого месте. После чего, водитель, не остановившись, покинул место происшествия… В результате наезда пешеход от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия», – говорится в сообщении.

В ГАИ добавляют, что в действиях водителя видится нарушение п. 2.10 Правил дорожного движения (в случае причастности к ДТП водитель обязан немедленно остановить транспортное средство и оставаться на месте происшествия).

«Столичная ГАИ обращается к участникам дорожного движения с просьбой предоставлять информацию на телефон горячей линии 483-70-64 (многоканальный, работает круглосуточно) в случаях возникновения конфликтных ситуаций на дороге, а также во всех случаях, когда ГАИ может оказать помощь. Кроме того, начал работать телефон для СМС сообщений: (063) 7682020», – отмечают в автоинспекции Киева.