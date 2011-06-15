Молния подожгла автозаправку
21:21, 15 июня 2011Разное
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Сообщение из Полтавской области
В пгт Семеновка Полтавской области из-за грозового разряда возник пожар в операторской АЗС ООО «Кременчугнефтепродуктгруп».
Об этом сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Полтавской облгосадминистрации.
По их данным, огонь повредил электрооборудование и потолок операторской на площади 16 кв.м. Пожарные потушили огонь и спасли помещение операторской, а также имущество на сумму 50 тыс. грн.
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