Может ли такая непоследовательная в своих поступках власть навести порядок в Украине?

Как-то слишком спокойно последние два года реагируют украинские пророссийские партии и политическая элита юга и востока Украины на украинско-американские военные учения «Си Бриз». Например, нынешние учения вступили в заключительную фазу, а никакой истерии вокруг них не наблюдается. В свою очередь представители Партии регионов, которые в 2006 и 2009 годах считали их едва не «армагеддоном» для украинской государственности, теперь заявляют, что «ни у кого нет сомнения в необходимости их проведения».

После того, как 12 мая 2011 г. Верховная Рада 269 голосами по просьбе Виктора Януковича поддержала проект Закона Украины «Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 20011 году для участия в многонациональных военных учениях», экс-министр обороны депутат-регионал Александр Кузьмук заявил: «Украина 16 лет проводит такие учения. И ни у кого не вызывает сомнения необходимость проведения такие учения». Принципиально сменилась позиция относительно учений и у соратника Кузьмука по партии – Михаила Чечетова, буквально несколько лет назад он считал, что общие учения с европейскими и американскими военными - это попытка тогдашнего президента Виктора Ющенко насильно «втянуть» Украину в НАТО. Но когда президентом стал Янукович, Чечетов вдруг убедился в том, что они не несут абсолютно никакой угрозы для украинского народа. «Мы считаем, что добились невхождения Украины в НАТО. Но мы можем сотрудничать в общих учениях, бороться вместе с терроризмом, это может дать плюсы» – заявляет сейчас Михаил Васильевич.

Интересно, что военные учения «Си Бриз» широкой украинской общественности стали известны благодаря активной их антипропаганде в 2006 г., осуществлявшейся представителями ряда пророссийских партий в том числе и ПР. Теперь именно эта правительственная партия уже два года подряд выступает за целесообразность проведения учений на территории Украины, невзирая на то, что в недалеком 2006 г. при ее активной поддержке в Феодосии был организован широкомасштабный митинг, участники которого заблокировали городской порт и не позволили выгрузить на берег из американских кораблей военную технику и оснащение для участия в маневрах. Тогда об общей «борьбе с терроризмом» никто из регионалов не думал, все говорили лишь о «территории без НАТО». Дело в том, что политическая сила находилась в оппозиции и пыталась не пропустить прекрасный случай выступить категорическим противником НАТОВСКИХ учений на территории Украины, к которым негативно относится значительная часть населения юга. Показывая свою солидарность с пикетирующими, нардепы от ПР даже круглосуточно дежурили в палатках у ограды порта, чтобы помешать милиции разогнать демонстрантов. Около трех недель АНТИНАТОВСКИЕ баталии в Феодосии не сходили с экранов украинского телевидения, а в конце года журнал «Корреспондент» назвал феодосийские события – «Протестом года».

Ныне покойный Евгений Кушнарев 8 июня в 2006 г. на пресс-конференции в Феодосии заявил, что «явочным порядком НАТО с разрешения украинской власти планирует уже в этом году стационарно и надолго устроиться в Крыму». Более того он считал, что форсированное втягивание Украины в НАТО имеет целью раз и навсегда оторвать Украину от России, но ПР сделает все, чтобы не дать состояться этим замыслам.

Протест в Феодосии завершился победой организаторов – учения не состоялись. Однако, риторика регионалов изменилась на противоположную, когда Янукович после досрочных парламентских выборов опять вернулся в кресло премьера. Тогда ПР без пафосных спичей поддержала идею проведения учений. Между тем в канун президентской кампании 2009 года, когда Виктор Федорович лишился должности главы правительства и на горизонте «замаячило» президентское кресло, его политическая сила сменила свою любовь к «Си Бриз» на ненависть. Оказалось, как заявил тогда Александр Ефремов: «Партия регионов высказалась уже давно: мы категорически против учений НАТО на территории Украины».

Очередной раз свое мнение «регионалы» поменяли сразу, едва Виктор Федорович стал президентом Украины в 2010 году, тогда провластные депутаты опять заговорили о необходимости возвращения к практике проведения учений с американскими военными. Депутат Леонид Кожара из парламентского комитета по иностранным делам в канун учений в 2010 г. заявил: «Учения «Си Бриз» не противоречат нашей позиции относительно НАТО. Украина всегда традиционно принимала участие в таких учениях. И мы предоставляем свои полигоны. Потому я думаю, что мы будем голосовать за их проведение в этом году. Более того, Россия также принимает постоянное участие в таких учениях».

Слова Кожары оказались пророческими: Верховная Рада 18 мая 2010 года 394 голосами проголосовала за проведение учений. Не остановило Януковича и то, что решение о проведении этих учений принял еще Виктор Ющенко, а вся фракция ПР всячески противилась им в 2009 году и непосредственно при ее содействии был заблокирован в ВР указ Ющенко о проведении «Си Бриз-2009».

Причины таких метаморфоз со стороны теперешней власти, как по мне, объясняются политической и государственнической выгодой. В 2006 и 2009 годах ПР политически выгодно было сорвать эти учения, ведь она была в оппозиции и в стране как раз на пике была «истерия» со вступлением Украины в НАТО. Регионалы удачно использовали эти настроения для увеличения своего электората на востоке и юге Украины, и им тогда было безразлично, в каком состоянии украинская армия и флот, также неубедительными для них были сообщения военного командования, что таким способом будут сорваны все программы боевой подготовки в украинской армии, что учения для украинских солдат дадут возможность улучшить критическую ситуацию с боевой подготовкой.

Теперь украинской власти - это выгодно из государственнических позиции, ведь она прекрасно понимает, что совместные иностранные учения идут на пользу украинской армии не только в «борьбе с терроризмом», а кроме этого улучшают имидж украинских военных в мире, дают им международный опыт, интегрируют украинское государство в мировое сообщество, оставляют надежду на транш от МВФ, и тому подобное.

Однако для меня остается открытым один вопрос: может ли такая непоследовательная в своих поступках власть навести порядок в Украине? Ведь завтра, не дай Бог, ей может показаться, что независимость Украины невыгодна для нее. И что тогда?...

В завершение хотел бы навести высказывание выдающегося ученого и мыслителя Али Апшерони: «Лучшая политика – быть честным со своим народом, ведь правда, которая проступает сквозь туман веков, в конце концов разоблачит всех, украшенных фальшивой позолотой, сводя на нет огромные усилия, которые они тратят на обман людей при жизни».

В данном случае правда проступила, даже не через век, а всего лишь через год.

Владимир Гинда, историк