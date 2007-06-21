Азовское море опять загрязнили тонны погибшей рыбы

Между селами Степановка-1 и Новоконстантиновка Приазовского района на побережье Азовского моря площадью около 1,5 км. длиной и 1 метр шириной, обнаружен задохнувшийся и полузадохнувшийся бычок.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, причина замора рыбы - аномально высокая температура воды, которая приводит к уменьшению концентрации кислорода.

До работ по сбору и утилизации погибшей рыбы привлечены подразделы МЧС, бригады коммунальных служб района, специалисте СЕС и экологов.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС в Запорожской области.