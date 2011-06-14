Недостроенный обезьянник можно перестроить в суперокеанариум

Столичная власть планирует в ближайшее время начать в Киевском зоологическом парке строительство сверхсовременного океанариума.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, такое решение было принято на заседании постоянно действующей Конкурсной комиссии по привлечению инвесторов к финансированию строительства, реконструкции, реставрации объектов жилого и нежилого назначения, незавершенного строительства, инженерно-транспортной инфраструктуры города.

По словам председателя Комиссии, заместителя председателя КГГА Руслана КРАМАРЕНКО, это должен быть комплекс для содержания дельфинов и других редких морских животных, который позволит существенно увеличить посещения Киевского зоопарка киевлянами и гостями города.

Соорудить океанариум планируют на месте недостроенного павильона для человекообразных обезьян, в который уже вложено 16 млн. грн. Для завершения строительства нужно минимум 60 млн. грн.

«Это здание можно реконструировать под океанариум. Мы предлагаем инвестору на территории зоопарка возвести современный комплекс для содержания и экспозиции дельфинов, тюленей, морских котиков и рыб. Средства, которые уже были потрачены городом, будут возмещены и направлены на ремонт павильона, где сегодня содержатся обезьяны. Таким образом мы получим два современных помещения - для обезьян и морских животных », - пояснил Р.КРАМАРЕНКО.