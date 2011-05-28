Гей-активисты призвали провести парад в День пограничника

Московская полиция не рекомендовала представителям сексуальных меньшинств собираться 28 мая - в День пограничника. Организаторам гей-парада также напомнили, что их мероприятие не санкционировано, пишет РосБизнесКонсалтинг.

Как говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, попытка провести несанкционированную акцию 28 мая будет незамедлительно пресекаться сотрудниками органов внутренних дел в строгом соответствии с действующим законодательством.

Ранее активисты гей-движения выразили желание провести свою акцию в День пограничника. Они расклеили в центре Москвы листовки с призывом "Перейдем границу". Получить разрешение от властей Москвы на проведение гей-парада в очередной раз не удалось.

Комментируя отказ, пресс-секретарь мэра и правительства Москвы заявила, что решение отказать в проведения акции правительство Москвы приняло исходя из множества обращений общественных организаций, в том числе от комитета матерей и патриархии за подписью представителей всех конфессий. "Если подобная акция намеком ли или в действии будет проводиться, то это будет относиться к компетенции ГУВД", - заключила пресс-секретарь.