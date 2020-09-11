Компания Make it in Ukraine проводит 19 сентября масштабный ежегодный онлайн-саммит. Это образовательное мероприятие для украинских специалистов из индустрии ИТ, маркетинга и дизайна.
5 причин посетить мероприятие
Вот важные цифры из исследований рынка удаленной работы, которые постоянно проводит компания:
- 63% IT и Digital специалистов хотят начать работу в международных компаниях.
- Медианная зарплата в Украине, на примере Full Stack Developer, минимум вдвое ниже мировой и в четыре раза ниже американской.
- Если 1000 специалистов начнут работать в международных компаниях, в страну будет поступать более чем 1 миллиард гривен в год.
- У 55% специалистов возникают проблемы из-за нехватки профессиональных навыков, а у 38% — из-за проблем с коммуникацией.
- 80% украинских специалистов сталкивались с синдромом самозванца.
Кто будет выступать на саммите:
- Максим Уперяка и Шад Патерсон — основатели Make it in Ukraine.
- Дмитрий Пискарев — CEO Netpeak Group.
- Анна Мазур — CEO Happy Monday.
- Анна Гандрабура — CEO English for IT.
- Екатерина Бандуровская — независимый HR-ментор, соучредитель HR-Go! Community.
- Ольга Гавриш — Program Manager в Microsoft.
- Тамара Коляда — Community Lead в Facebook Developers Circles, NASA Data Science Intern.
- Олег Оксюк — CEO и Founder AllRight.io.
- Алексей Максименко — iPhone, Android Developer в GeeksForLess.
- Другие украинские лидеры IT и Digital-индустрии, специалисты, которые достигли профессионального успеха в международных компаниях.
О чем расскажут:
- Как выбрать свою компанию, на что обращать внимание при выборе работодателя.
- Как и где искать работу в международных компаниях.
- Тренды трудоустройства 2020 и компетенции будущего.
- Качественная подготовка к собеседованию.
- Английский для собеседований и работы: как избегать ошибок
- Смена работы и рост: Relocate или Remote.
- Профессии, которые будут актуальны в ближайшие 5 лет
- Как преодолеть синдром самозванца.
- Чем недовольны украинские программисты, маркетологи, дизайнеры.
- Ответственность в IT: ошибки, налоги, советы.
- Как создать стартап в Украине и за рубежом.
- Кейсы успеха украинских «единорогов» и мировых компаний с украинскими корнями.
- Как программистам зарабатывать в Украине.
- В чем разница в понятии soft skills в Украине и в мире.
- Путь от Junior к Senior.
- Кризисный рынок вакансий и сильная конкуренция среди начинающих.
- Производительность и work-life balance.
- Какие качества нужны, чтобы увеличить средний чек на 120%.
- Как будет выглядеть мир в послепандемический период.
Когда и как будет проходить саммит
19 сентября — в формате выступлений, Q&A и мастер-классов. У посетителей будет возможность развить сеть полезных связей и принять участие в вечеринке, которая пройдет после завершения саммита.
Как зарегистрироваться
Регистрация и участие в мероприятии бесплатное. Записаться можно по ссылке, а следить за обновлениями — на официальном канале компании.
Итак, перечитайте еще раз указанные цифры, посетите онлайн-саммит и начинайте действовать. Теперь все будет зависеть только от вас.
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