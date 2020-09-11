Компания Make it in Ukraine проводит 19 сентября масштабный ежегодный онлайн-саммит. Это образовательное мероприятие для украинских специалистов из индустрии ИТ, маркетинга и дизайна.

5 причин посетить мероприятие

Вот важные цифры из исследований рынка удаленной работы, которые постоянно проводит компания:

  • 63% IT и Digital специалистов хотят начать работу в международных компаниях.
  • Медианная зарплата в Украине, на примере Full Stack Developer, минимум вдвое ниже мировой и в четыре раза ниже американской.
  • Если 1000 специалистов начнут работать в международных компаниях, в страну будет поступать более чем 1 миллиард гривен в год.
  • У 55% специалистов возникают проблемы из-за нехватки профессиональных навыков, а у 38% — из-за проблем с коммуникацией.
  • 80% украинских специалистов сталкивались с синдромом самозванца.

Кто будет выступать на саммите:

  • Максим Уперяка и Шад Патерсон — основатели Make it in Ukraine.
  • Дмитрий Пискарев — CEO Netpeak Group.
  • Анна Мазур — CEO Happy Monday.
  • Анна Гандрабура — CEO English for IT.
  • Екатерина Бандуровская — независимый HR-ментор, соучредитель HR-Go! Community.
  • Ольга Гавриш — Program Manager в Microsoft.
  • Тамара Коляда — Community Lead в Facebook Developers Circles, NASA Data Science Intern.
  • Олег Оксюк — CEO и Founder AllRight.io.
  • Алексей Максименко — iPhone, Android Developer в GeeksForLess.
  • Другие украинские лидеры IT и Digital-индустрии, специалисты, которые достигли профессионального успеха в международных компаниях.

О чем расскажут:

  • Как выбрать свою компанию, на что обращать внимание при выборе работодателя.
  • Как и где искать работу в международных компаниях.
  • Тренды трудоустройства 2020 и компетенции будущего.
  • Качественная подготовка к собеседованию.
  • Английский для собеседований и работы: как избегать ошибок
  • Смена работы и рост: Relocate или Remote.
  • Профессии, которые будут актуальны в ближайшие 5 лет
  • Как преодолеть синдром самозванца.
  • Чем недовольны украинские программисты, маркетологи, дизайнеры.
  • Ответственность в IT: ошибки, налоги, советы.
  • Как создать стартап в Украине и за рубежом.
  • Кейсы успеха украинских «единорогов» и мировых компаний с украинскими корнями.
  • Как программистам зарабатывать в Украине.
  • В чем разница в понятии soft skills в Украине и в мире.
  • Путь от Junior к Senior.
  • Кризисный рынок вакансий и сильная конкуренция среди начинающих.
  • Производительность и work-life balance.
  • Какие качества нужны, чтобы увеличить средний чек на 120%.
  • Как будет выглядеть мир в послепандемический период.

Когда и как будет проходить саммит

19 сентября — в формате выступлений, Q&A и мастер-классов. У посетителей будет возможность развить сеть полезных связей и принять участие в вечеринке, которая пройдет после завершения саммита.

Как зарегистрироваться

Регистрация и участие в мероприятии бесплатное. Записаться можно по ссылке, а следить за обновлениями — на официальном канале компании.

Итак, перечитайте еще раз указанные цифры, посетите онлайн-саммит и начинайте действовать. Теперь все будет зависеть только от вас.

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Автор: УНИАН