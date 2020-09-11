Компания Make it in Ukraine проводит 19 сентября масштабный ежегодный онлайн-саммит. Это образовательное мероприятие для украинских специалистов из индустрии ИТ, маркетинга и дизайна.

5 причин посетить мероприятие

Вот важные цифры из исследований рынка удаленной работы, которые постоянно проводит компания:

63% IT и Digital специалистов хотят начать работу в международных компаниях.

Медианная зарплата в Украине, на примере Full Stack Developer, минимум вдвое ниже мировой и в четыре раза ниже американской.

Если 1000 специалистов начнут работать в международных компаниях, в страну будет поступать более чем 1 миллиард гривен в год.

У 55% специалистов возникают проблемы из-за нехватки профессиональных навыков, а у 38% — из-за проблем с коммуникацией.

80% украинских специалистов сталкивались с синдромом самозванца.

Кто будет выступать на саммите:

Максим Уперяка и Шад Патерсон — основатели Make it in Ukraine.

Дмитрий Пискарев — CEO Netpeak Group.

Анна Мазур — CEO Happy Monday.

Анна Гандрабура — CEO English for IT.

Екатерина Бандуровская — независимый HR-ментор, соучредитель HR-Go! Community.

Ольга Гавриш — Program Manager в Microsoft.

Тамара Коляда — Community Lead в Facebook Developers Circles, NASA Data Science Intern.

Олег Оксюк — CEO и Founder AllRight.io.

Алексей Максименко — iPhone, Android Developer в GeeksForLess.

Другие украинские лидеры IT и Digital-индустрии, специалисты, которые достигли профессионального успеха в международных компаниях.

О чем расскажут:

Как выбрать свою компанию, на что обращать внимание при выборе работодателя.

Как и где искать работу в международных компаниях.

Тренды трудоустройства 2020 и компетенции будущего.

Качественная подготовка к собеседованию.

Английский для собеседований и работы: как избегать ошибок

Смена работы и рост: Relocate или Remote.

Профессии, которые будут актуальны в ближайшие 5 лет

Как преодолеть синдром самозванца.

Чем недовольны украинские программисты, маркетологи, дизайнеры.

Ответственность в IT: ошибки, налоги, советы.

Как создать стартап в Украине и за рубежом.

Кейсы успеха украинских «единорогов» и мировых компаний с украинскими корнями.

Как программистам зарабатывать в Украине.

В чем разница в понятии soft skills в Украине и в мире.

Путь от Junior к Senior.

Кризисный рынок вакансий и сильная конкуренция среди начинающих.

Производительность и work-life balance.

Какие качества нужны, чтобы увеличить средний чек на 120%.

Как будет выглядеть мир в послепандемический период.

Когда и как будет проходить саммит

19 сентября — в формате выступлений, Q&A и мастер-классов. У посетителей будет возможность развить сеть полезных связей и принять участие в вечеринке, которая пройдет после завершения саммита.

Как зарегистрироваться

Регистрация и участие в мероприятии бесплатное. Записаться можно по ссылке, а следить за обновлениями — на официальном канале компании.

Итак, перечитайте еще раз указанные цифры, посетите онлайн-саммит и начинайте действовать. Теперь все будет зависеть только от вас.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН