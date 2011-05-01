В Сумской области погибли трое граждан России

В Глуховском районе Сумской области сегодня в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 3 человека - граждане Российской Федерации.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в ССО управления ГАИ УМВД Украины в Сумской области, 1 мая около 07.00 на магистральной автомобильной дороге государственного значения Кипти-Глухов-Бачевск водитель автомобиля LEXUS GS 350 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, совершил касательное столкновение с автомобилем FORD Transit под управлением жителя Глуховского района, который двигался во встречном направлении. После этого водитель автомобиля LEXUS GS 350 выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с легковым автомобилем FORD Focus под управлением гражданина Российской Федерации, который двигался сзади автомобиля FORD Transit.

В результате ДТП погибли на месте водитель автомобиля FORD Focus и два пассажира - женщина и ребенок (2004 года рождения), также граждане России.

Водитель автомобиля LEXUS GS 350 - гражданин Приднестровья, 1991 г.р., получил телесные повреждения и был доставлен в Глуховскую центральную районную больницу.

По факту ДТП проводится расследование.