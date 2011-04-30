В Кабмине ожидают новый кризис и заранее сочиняют оправдания

Весьма тревожные заявления, озвученные в последние дни руководителями правительства, указывают, что украинскую экономику в скором времени вновь ожидают нелегкие времена.

Так, вице-премьер-министр Сергей Тигипко, выступая 28 апреля на пресс-конференции во Львове, высказал предостережение, что если законодательство по пенсионной реформе не будет принято в июне – начале июля текущего года, то Украина будет иметь очень серьезные проблемы с Международным валютным фондом (МВФ).

«Я убежден, что никогда совет директоров МВФ не даст денег Украине, если мы не проведем пенсионную реформу. Там будут сидеть представители европейских стран, которые сами принимали решение о повышении пенсионного возраста. И слушать наши аргументы они не захотят, потому что это деньги их налогоплательщиков, и они знают, как их использовать в других направлениях», - заявил вице-премьер.

Кроме того, он пояснил, что если Украина не примет пенсионную реформу и не получит средств от МВФ, то это сразу приведет к ухудшению инвестиционных рейтингов Украины. «Мы начнем терять инвестиции, и нам будет очень сложно одалживать деньги извне. И мы выйдем на рынок внутренних заимствований и повторим ошибку правительства Юлии Тимошенко. Тогда заимствования для бюджета были до 30% годовых», - рассказал Сергей Тигипко о сути проблем, которые возникнут в случае прекращения помощи от МВФ.

Действительно, с обозначенной вице-премьером угрозой трудно не согласиться, если учесть довольно жесткую позицию МВФ, о которой было официально объявлено накануне. Напомним, глава представительства МВФ в Украине Макс Альер, выступая 26 апреля в ходе «круглого стола», посвященного перспективам получения Украиной средств МВФ, заявил, что первым требованием Фонда является проведение в Украине пенсионной реформы в соответствии с положениями, прописанными в программе сотрудничества.

Господин Альер назвал также еще три непременных требования к украинской власти: повышение тарифов на газ и теплоснабжение; обеспечение дефицита «Нафтогаза» на уровне не более 3%; отмена требования обязательного выкупа Нацбанком рекапитализационных облигаций, которое, по мнению МВФ, снижает независимость НБУ.

Однако есть большое опасение, что главное требование МВФ относительно пенсионной реформы не будет выполнено, в связи с чем Сергей Тигипко и бьет тревогу. Пойти на столь непопулярные меры, как повышение пенсионного возраста, сейчас боятся и в Кабмине, и в Верховной Раде, и в администрации президента. Поскольку это может стать мощным толчком к новым социальным потрясениям в обществе.

Согласно результатам социологического опроса, проведенного с 30 марта по 9 апреля Социологической группой «Рейтинг», 40% украинцев готовы лично отстаивать свои права и интересы путем участия в акциях протеста. А это очень высокий и опасный для власти показатель.

Кроме того, результаты также недавнего опроса Центра социальных и маркетинговых исследований «СОЦИС» совместно с Киевским международным институтом социологии «КМИС», Центром «Социальный мониторинг» и Социологической группой «Рейтинг» показали почти двукратное снижение за год рейтинга президента Виктора Януковича и значительное падение доверия населения к Партии регионов.

Упомянутые социологические исследования четко демонстрируют, что соотечественники недовольны сегодняшней ситуацией в стране, отрицательно относятся к проводимым сейчас в стране реформам и не доверяют власти. О причинах такого отношения украинцев к руководству государства и реформам рассказал недавно также Сергей Тигипко.

«Основная проблема сегодня - коррупция на всех уровнях. Реформы имеют слабую поддержку, потому что в ходе реформ власть просит людей потерпеть, но при этом люди видят, что власть не особо терпит. Не «терпит» налоговая и таможня, которая с каждого контейнера берет взятки», - отметил он на прошлой неделе на Национальном семинаре для журналистов региональных СМИ.

Кроме того, Сергей Тигипко тогда подчеркнул, что все перспективы Украины зависят от проведения реформ. В то же время он признал, что «если мы хотим делать реформы, но не изменим ситуацию с коррупцией, если мы ее не преодолеем, то реформы будут очень болезненно восприниматься и не будут поддержаны украинцами».

Таким образом, вице-премьер-министр Сергей Тигипко де-факто признал, что реформы в стране не идут, а дальше ситуация в стране может еще более ухудшиться. Но он не возлагает на себя лично вину за это. Получается, что ответственен кто-то выше, а таких во властной вертикали только двое – премьер-министр Николай Азаров и президент Виктор Янукович.

Надо сказать, что глава правительства Украины также предчувствует значительные социально-экономические проблемы в ближайшем будущем. Только он, в отличие, от Сергея Тигипко не может позволить себе кивать куда-то наверх, поэтому избрал другую мишень.

В частности, на заседании правительства 27 апреля Николай Азаров заявил о приближении второй волны мирового кризиса. «Известные эксперты, международные финансовые организации предупреждают о возможности второй волны мирового кризиса. Симптомы этого налицо», - сообщил он.

К симптомам премьер-министр отнес стремительный рост цен на нефть и нефтепродукты, резкое подорожание продуктов питания в мире и чрезмерный дефицит экономик государств, эмитирующих резервные валюты.

Таким образом, и Николай Азаров, и Сергей Тигипко предсказывают нарастание кризисных явлений в украинской экономике в ближайшем будущем. Только называют разные причины грядущего ухудшения ситуации.

Однако от этих их объяснений не легче будет украинскому народу, которому, похоже, скоро предстоит еще сильнее затянуть пояса. Причем, уже многим соотечественникам стало совершенно очевидно, что более года новая власть занимается не реальными реформами в стране, а лишь их имитацией.

Александр Бескоровайный