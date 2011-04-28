Кого украинцы назвали бы Президентом в это воскресенье (опрос)

Если бы первый тур выборов президента состоялся в ближайшее воскресенье, то за Виктора Януковича проголосовали бы 18,7% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра социальных и маркетинговых исследований «СОЦИС» совместно с Киевским международным институтом социологии «КМИС», Центром «Социальный мониторинг» и Социологической группой «Рейтинг».

При этом Юлию Тимошенко готовы поддержать 13,1% опрошенных.

За Арсения Яценюка проголосовали бы 7,5% респондентов, за Сергея Тигипко – 4,8%, за Виталия Кличко – 3,9%, за Петра Симоненко – 2,9%, за Олега Тягнибока – 2,7%.

Анатолий Гриценко набрал бы 1,7% голосов, Владимир Литвин – 0,8%, экс-президент Виктор Ющенко – 0,7%.

За других кандадатов хотели бы отдать свои голоса 2,9% опрошенных, против всех - 16,3%, не принимали бы участия в выборах 10,7%. Не смогли ответить на вопрос 13,2%.

В целом, по всей территории Украины было проведено 26000 интервью лиц, старших 18 лет. Статистическая погрешность выборки составила +/– 0,9%

Центр социальных и маркетинговых исследований «СОЦИС» совместно с Киевским международным институтом социологии «КМИС», Центром «Социальный мониторинг» и Социологической группой «Рейтинг» в период с 31 марта по 11 апреля 2011 года провели масштабное общенациональное социологическое исследование по наиболее актуальным социальным, экономическим и политическим проблемам.

На помним, что согласно результатам опроса, проведенного центром Разумкова в апреле, за Януковича-президента проголосовали бы 16,7% украинцев.

В первом туре президентских выборов в 2010 году за Януковича проголосовали 35,32% граждан, за Юлию Тимошенко – 25,05%.

Во втором туре Янукович набрал 48,95% голосов, Тимошенко – 45,47%.