Готовы ли украинцы к акциям протеста (опрос)

40% опрошенных граждан готовы лично отстаивать свои права и интересы путем участия в акциях протеста, 52% - не готовы, еще 8% - не смогли ответить на вопрос, говорится в сообщении Социологической группы «Рейтинг», переданном УНИАН.

Самая высокая готовность к протестам на Западе (51%), Севере (45%) и Центре (43%) Украины. Значительная часть людей готовы выйти на акции протеста также и на Востоке (36%), Донбассе (33%) и Юге (29%). Среди избирателей наивысшая готовность к протестам среди сторонников «Свободы» и «Батькивщины», а также Гражданской позиции и "Фронта змін". Самая низкая - Партии регионов.

Социальные темы, по данным опроса, способные поднять людей на акции протеста значительно больше, чем политические или идеологические.

Среди ключевых темы, которые «могут побудить граждан выйти на улицу для участия в акциях протеста (митингах, демонстрациях, пикетах)» названы: рост цен (38%), невыплата заработной платы (32%), повышения коммунальных тарифов (29%) и массовое сокращение рабочих мест (26%).

Чуть меньше могут мобилизовать граждан на протесты: повышение пенсионного возраста (18%), введение платной медицины (14%), увеличение расходов на содержание высокопоставленных должностных лиц (13%). Еще меньше свертывание демократии (9%), нарушение политических прав и свобод (8%), повышение платы за учебу в высших учебных заведениях (8%), сдача национальных интересов в отношениях с Россией (7%), отмена моратория на продажу сельскохозяйственных земель (6%), политические репрессии против оппозиции (4%).

В то же время 34% опрошенных в любом случае не примут участия в акциях протеста.

Повышение цен больше других регионов может мобилизовать на протесты Центр, повышение коммунальных тарифов - Север, невыплата зарплат и сокращение рабочих мест - Восток и Север, повышение пенсионного возраста и отмена моратория на продажу сельскохозяйственных земель - Юг, введение платной медицины - Север, свертывание демократии, свободы слова, политических прав и свобод граждан, а также сдача национальных интересов - Запад.

Донбасс остается наиболее сдержанным относительно протестов регионом - почти половина опрошенных при любых действиях власти не выйдут на протесты. Хотя и здесь около трети готовы протестовать, больше всего - в случае повышения цен и коммунальных тарифов, а также сокращения рабочих мест и невыплаты зарплаты.

Если в ближайшее время в Киеве опять соберется Майдан, 36% опрошенных поддержат его, 47% - нет. 17% - не смогли определиться. Больше всего новый Майдан готовы поддержать жители Запада, Севера и Центра. Кроме того, новый Майдан может поддержать почти каждый пятый житель Юга и Донбасса.

Среди граждан, которые поддерживают новый Майдан, 38% считают, что его возглавить может Юлия ТИМОШЕНКО, 20% - Арсений ЯЦЕНЮК, 15% - Олег ТЯГНИБОК, 14% - Виталий КЛИЧКО, 8% - Анатолий ГРИЦЕНКО, 8% - другие политики. В то же время 13% ответили, что ни один из политиков не может возглавить новый Майдан, 16% - не определились.

Ю.ТИМОШЕНКО признана наиболее вероятным лидером нового Майдана во всех без исключения регионах, больше всего - на Западе, меньше всего - на Юге.

Относительное большинство опрошенных - 47% - из тех, кто поддерживает новый Майдан, указали, что в если они станут его непосредственными участниками, будут протестовать столько, сколько нужно, чтобы выдвинутые требования были выполнены. 5% опрошенных заявили, что готовы стоять около месяца, 8% - около недели. Каждый пятый будет принимать участие в Майдане день или несколько дней.

Опрос проводился 30 марта - 9 апреля 2011 года во всех областях Украины. Погрешность не превышает 2,2%.