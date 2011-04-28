Как поверить в себя и добиться успеха

Бизнес-тренер Ицхак ПИНТОСЕВИЧ презентовал свою новую книгу “Уверенность в себе и ораторское мастерство”.

Свою новую работу он представил на пресс-конференции в УНИАН.

Как отметил автор, это уже третья книга-тренинг вслед за “10 заповедей успеха” и “7 заповедей энергии и здоровья”.

По словам И.ПИНТОСЕВИЧА, книга рассчитана для тех, кто хочет быть более реализованным и достигать успеха в любых сферах жизни, приобретая два базовых навыка: уверенность в себе и искусство убеждения. В книге изложена для этого необходимая информация, а также есть задания, благодаря которым читатель получает уже навыки ораторского мастерства и алгоритмы увеличения своей самооценки. В дальнейшем, как утверждает тренер, эти навыки переходят в привычки.

По словам И.ПИНТОСЕВИЧА, обычно человек использует всего 20-30 процентов своих возможностей. Благодаря книге, утверждает автор, каждый сможет многое узнать о своих настоящих возможностях и добиться в жизни гораздо большего.

“Из-за того, что у среднестатистического человека нет уверенности в том, что он сможет, он не ставит перед собой большие цели. Маленькие цели не вдохновляют, и большинство людей живет и смотрит телевизор, наблюдая за успехами других людей, потому что у них нет своих целей. А нет у них своих целей не потому, что они не талантливы – каждый человек очень талантлив, – а потому что большинство людей не верят в свои возможности. А почему не верят? Опять же, в детстве им сказали: много хочешь – мало получишь... Кто-то в это поверил и перестал хотеть много... А кто-то, например, Наполеон, он жил по другому принципу. Одна мысль, которая двигала Наполеоном всю жизнь: мечтай о невозможном – достигнешь многого”, - подчеркнул И.ПИНТОСЕВИЧ.

По словам автора, четыре пятых книги – именно об этом: как приобрести уверенность в себе, как перестать бояться. “А ораторское мастерство - это навык, который помогает проверить, насколько ты уверен в себе, и помогает, когда уже ты понял, что уверен в себе, влиять на людей для того, чтоб они тебе помогали”, - отметил автор.

По его убеждению, каждый должен все время продолжать развивать себя, чтобы получать новые, лучшие результаты в жизни.

Автор поделился, что следующая книга, над которой он уже начал работать, посвящена тому, как создать счастливую семью.

Кроме того, он сообщил о намерении уже к концу мая выпустить свои книги в аудиоформате.