Почему летающий человек не спасает китайцев от Компартии?

Мнение

В минувшее воскресенье последователи движения Фалунь Дафа - Фалуньгун устроили в Киеве очередную акцию. Люди в восточных костюмах, с барабанами, прошлись по улицам столицы...

Не вдаваясь в подробности, скажем о самом Фалуньгун, что это эклектическое движение, базирующееся на основе буддизма, даосизма и практик цигун. В свою очередь цигун – набор упражнений, позволяющих управлять энергией ци для улучшения физического здоровья и духовной чистоты.

Цигун охватывает множество различных упражнений. При этом едва ли не у каждого мастера имеется своя система. На звание одного из них и претендует Ли Хуньчжи, основавший в 1992 году в Китае движение Фалуньгун. Со временем Хуньчжи становится необычно популярным, число его адептов достигает нескольких миллионов.

В принципе вся система Ли ограничивается пятью упражнениями, которые можно найти даже в популярных книгах по цигун. Существует также нечто, что условно можно назвать учением Хуньчжи, которое он излагает в своих трудах, но и там тоже ничего принципиально нового нет. Тем не менее с 1998 года он эмигрирует в Нью-Йорк, который становится штабом движения. А китайское правительство, опасаясь массовости движения, отнимает у Фалуньгун его правовой статус и правовую защиту, запрещает публикации учителя. Китайцы также выпускают международный ордер на арест Хунчжи, который, однако, не был принят во внимание США.

Практикующие Фалуньгун, живущие в самой Поднебесной, подвергаются репрессиям со стороны властей, которые утверждают, что борются с антигосударственными силами внутри страны. А последователи Фалуньгун – о страшных преследованиях диссидентов. Нам же важно, что сегодня в этой информационной войне принимают участие граждане Украины. И главный вопрос следует поставить именно так: а что делать другим гражданам – сочувствовать представителям Фалуньгун и заниматься ли с ними цигун, или нет?

Прежде чем ответить на этот вопрос, желательно ознакомиться с деятельностью движения. Заходим на их сайт: http://www.fofg.org.ua. Заметили, здесь практически ничего о цигун, зато сколько о коммунистическом режиме Китая. А вот ресурс российских сторонников Фалуньгун: http://www.faluninfo.ru. То же самое с англоязычным сайтом http://faluninfo.net. Скажите, можно ли после этого верить утверждениям сторонников Фалуньгун о том, что это – не политическая организация?

Также сторонники движения часто приводят «неоспоримые доказательства многочисленных случаев нарушений прав человека» Пекином. Сразу оговорюсь: я не стану отрицать этого, но и утверждать, что это так на основе приводимых Фалуньгун фактов и артефактов, тоже как-то язык не поворачивается. Например, на недавней пресс-конференции в УНИАН было заявлено, что общественности представят двух китайских диссидентов, «скрывающихся в Украине от кровавого режима и опасающихся депортации в Китай». Вместо пострадавших, парня и девушки, были представлены… их голоса. Какие-то люди начитывали по бумажке на неплохом украинском языке с явно китайским акцентом казенные речи об ущемлении прав человека. Присутствующим было сказано, что, мол, так надо: люди сидят в подполье, выходить на свет им никак нельзя, иначе – депортация и тюрьма. Но разве такое «свидетельство» может являться доказательством виновности китайских властей?

Сторонники Фалуньгун любят демонстрировать кадры, на которых люди в форме китайской полиции пытают других людей. Но любые правозащитники прекрасно знают, что фото не может быть доказательством в суде. Правильно: потому что любое фото всегда можно подделать. Иногда людям демонстрируют трупы людей – пострадавших от КПК. Но ведь просто изображения трупов не могут быть свидетельствами преступлений.

Какой из всего этого можно сделать вывод? Очень простой: если вы желаете заняться цигун, то лучше, наверное, это делать в другом месте. Хотите покритиковать КПК – вам сюда.

Мне же кажется, позаботиться о своих сторонниках должен сам Хуньчжи, и у него есть для этого волшебные силы. Например, в брошюре “Знакомство с господином Ли Хунчжи и его удивительными историями” говорится о детстве учителя. Так, во время игры в прятки со своими сверстниками стоило ему только подумать, чтобы другие не могли увидеть его, как никто уже не мог найти его, даже освящая его лицо фонариком. А, играя в снежки, он, бегая, мог взлететь в воздух… Я спрашивал украинских последователей Фалуньгун – они не отрицают наличие у Ли сверхспособностей. Так почему же такой человечище не может спасти миллионы людей от «кровавого коммунистического террора»?

Алексей Просекин, практикующий