В ЕС упал спрос на новые автомобили

На рынке Европейского Союза в марте зарегистрировано снижение спроса на новые автомобили. Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на доклад Ассоциации европейских автомобилестроителей ACEA, обнародованный в Брюсселе во вторник, продажи сократились на 5 процентов и составили около 1,59 миллиона машин.

Всего же в первом квартале 2011 года в странах ЕС было зарегистрировано 3,58 миллиона новых автомобилей - на 2,3 процента меньше, чем за первые три месяца прошлого года. В целом ситуация в отдельных странах существенно различается. Так, в Германии и Франции спрос возрос соответственно на 11,4 и 6,1 процента. В то же время в Великобритании он упал на 7,9 процента, в Италии - на 27,6, в Испании - на 29,1 и в Португалии - на 20,6 процента.

Лидирующие позиции среди автопроизводителей Германии в марте, как и в январе и феврале, занял концерн BMW, сообщает агентство dpa. Объем продаж его машин в странах ЕС в минувшем месяце увеличился, по сравнению с показателем марта 2010 года, на 7 процентов и составил 87677 автомобилей. Рост продаж продукции концерна VW составил 3,8 процента (335 939). В то же время продажи машин концерна Daimler сократились на 1,9 процента (68727).

Среди иностранных производителей лидирует японский Nissan, продавший 57512 автомобилей (прирост 31,7 процента). Концерн Toyota увеличил продажи на 0,8 процента (69550). Спрос на французские модели снизился: Citroen - на 6,9 процента (200823), а Renault - даже на 14,6 процента (139441). Число зарегистрированных новых автомобилей итальянского концерна Fiat уменьшилось на 20,2 процента (105244).

В целом на мировом авторынке ситуация развивалась благоприятно, за исключением Японии. В России объем продаж вырос на 76,9 процента - до 513300 автомобилей. В США рост составил 20,1 процента (3,05 миллиона). В Китае число регистраций, по сравнению с 2010 годом, увеличилось на 12,2 процента (3,1 миллиона машин). В Японии, пострадавшей от разрушительного землетрясения, продажи сократились на 25,6 процента - до 963700 автомобилей.