В интернете появился очередной эротический календарь с "политикой"

Календарь под названием "Секс против коррупции. Любовь против зла" стал первой ласточкой крупного проекта, который готовит прокремлевское молодежное движение "Наши", сообщает Би-би-си.

С каждой из 12 календарных страниц пронзительно смотрит девушка в нижнем белье, а сопровождают иллюстрации двусмысленные антикоррупционные лозунги: "Не давать и не брать, никому и никогда", "Не дам пилить из принципа", "Даю взяточнику! По морде!".

16 апреля пройдет еще и масштабная уличная демонстрация. На этот же день намечены и антикоррупционные митинги оппозиции. Как отмечают специалисты, это не совпадение: "Молодежные прокремлевские движения вообще были созданы как некая правильная, проправительственная копия молодежных антиправительственных движений", - говорит Александр Тарасов, директор Центра новой социологии и изучения практической политики "Феникс".

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