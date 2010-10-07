Студентки создали альтернативный календарь ко дню рождения Путина (фото)
15:36, 07 октября 2010Политика
6079 0
Девушки одеты, но вопросы поинтереснее
Студентки журфака создали альтернативный календарь ко дню рождения премьер-министра РФ Путина. Об этом сообщает "Эхо Москвы".
На страницах календаря девушки одеты, а каждому месяцу соответствует какой-либо вопрос, адресованный премьер-министру. Студентки спрашивают: "Когда освободят Ходорковского?", "Кто убил Анну Политковскую", "Когда разрешат свободу собраний всегда и везде?".
Напомним, ранее появился календарь, на котором полуобнаженные студентки журфака признаются в любви к премьер-министру. Он выпущен тиражом в 50 тысяч экземпляров и его можно купить в магазинах. Альтернативный календарь пока можно увидеть только в Интернете.
Фото с сайта newsru
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter