Студентки разделись и сделали подарок Путину

Студентки факультета журналистики МГУ подготовили премьер-министру РФ Владимиру Путину подарок ко дню рождения в виде эротического календаря, сообщает Лента.ру со ссылкой на блог пресс-секретарь движения "Наши".

"Журфаковские девушки задались вопросом - что может подарить бедная студентка мужчине, у которого все есть? И с блеском вышли из сложной ситуации, поздравив Владимира Путина с днем рождения на страницах секси-календаря" - пишет владелица блога.

Календарь на 2011 год отпечатан тиражом 50 тысяч экземпляров. На каждой странице размещено по одной фотографии студентки в нижнем белье и с личным обращением к премьеру - короткой фразой, часть из которых связаны с недавними российскими событиями: "Как насчет третьего раза?", "Леса потушили, а я все еще горю!", "Возьмете вторым пилотом?", "Мне не нужна рында, мне нужны вы".

Руководство факультета журналистики МГУ раскритиковало поступок студенток, и оценило, как "неразумную, нелепую акцию, которая свидетельствует об отсутствии у авторов затеи хорошего вкуса" и неправомерно использует название факультета.

Владимир Путин родился 7 октября. В 2010 году ему исполнится 58 лет.