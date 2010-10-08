Вышел эротический крестьянский календарь

В Германии вышел новый крестьянский эротический календарь на 2011 год. Главная цель проекта - разрушить сложившиеся в обществе стереотипы об отсталой и недалекой "деревенщине" и показать, что занятие сельским хозяйством может быть привлекательным.

"Часто забывается, что фермеры успешные предприниматели с экономическим образованием, которые к тому же изучали сельское хозяйство, а в повседневной жизни управляют предприятиями и отвечают за многочисленных наемных работников. Настало время сделать что-то для их имиджа", - отмечается на официальном сайтеиздателей календаря.

Впервые крестьянский эротический календарь появился в Швейцарии в 2005 году и имел большой успех. В 2010 году небольшое швейцарское издательство решилось выпустить "немецкую" версию календаря. Главный принцип остался тем же: моделями выступают жители и жительницы сел.

Нынешнее немецкое издание, заключает Лента.ру, таким образом, стало вторым по счету. Сообщается, что сама идея встретила широкое одобрение среди немецких фермеров: на кастинг моделей прибыли сотни соискателей со всей Германии. Кроме того, ожидается, что подобная реклама сельской жизни поможет привлечь в сельское хозяйство новые рабочие руки и инвестиции.