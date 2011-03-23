Господа чиновники из Кабмина, вы меня несказанно «удивили»!

Когда я увидел и прочитал заявление департамента информации Кабинета министров, посвященное мне и моей статье в УНИАН «Специально для Азарова: цены на еду в Украине давно догнали и перегнали мировые» от 14 марта, меня охватило два чувства – радость и разочарование. Сперва одно, потом другое.

Мне, конечно, понравилось, что правительство, как оказалось, не только читает критические материалы в отечественных изданиях, но еще и сделало сейчас попытку оперативно отреагировать на один из них. Ведь это же настоящая свобода слова, когда журналисты не вхолостую ругают в СМИ власть, а последняя принимает соответствующие меры – в частности, отвечает на критические публикации!

Такая приятная мысль меня посетила первым делом. Однако когда я дочитал правительственный документ, то понял, что поспешил с вышеприведенным выводом.

Перво-наперво хочу сказать, что меня, конечно же, не привел в восторг наглый, если не сказать оскорбительный, тон текста правительственного департамента по отношению ко мне лично, как к автору не понравившейся Кабмину статьи. «Определенного пошиба «специалисты», которые работают не руками, а языком…», «господин Бескоровайный бессовестно манипулирует…», «оставим в стороне невежество эксперта…», «для экспертов вроде господина Бескоровайного…», «персонально этому «специалисту» не надо что-то доказывать…», «специалистам, которые не хотят выглядеть «бескоровайными»…» - вот эпитеты и литературные обороты в мой адрес. И это документ от лица правительства!

С другой стороны столь «вольный» стиль сочинителей правительственного послания позволяет и мне сейчас не быть чрезмерно щепетильным в данном ракурсе. Поэтому, кратко оценивая творчество правительственных чиновников, скажу, что их труд – это примитивный винегрет из грубостей, недомолвок и манипуляций.

Итак, в начале правительственного текста его авторы придрались к моей фразе: «Всем известно, что зарплаты и пенсии в Украине в 2-3 раза меньше, чем в соседней России и Беларуси». А затем, чтобы доказать мою неправоту, «почему-то» были приведены показатели только по средним пенсиям в Украине, России и Беларуси!

Господа чиновники, вы меня несказанно «удивили»! Вам разве неизвестно, что главная часть доходов населения состоит не из пенсий, а из зарплат? Почему же вы не привели в своем сообщении соответствующих цифр по зарплатам?

Если вдруг вы не знали, то я вас информирую, что наиболее верные показатели можно найти на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики РФ. И если бы вы отыскали этот сайт, то увидели бы там, что средняя зарплата в России, например, в январе этого года составила 20 668 руб.

Теперь берем официальный курс гривни к российскому рублю по состоянию, пусть, на 31 января: 10 рублей тогда стоили 2,6762 гривни. Получается, что средняя зарплата россиян в январе соответствовала 5 531 гривни. В Украине же средняя зарплата в январе, по данным Госкомстата, составляла 2 297 гривень – или в 2,41 раза ниже, чем в России. Так что я не «промахнулся» в своей статье в части зарплат.

Если же говорить о сравнении пенсий, то я не употреблял термина «средние пенсии». Поскольку в Украине со средними пенсиями сложилась просто уникальная ситуация. У нас нет ограничения максимального размера пенсий, зато есть порядка двух десятков специальных пенсий. В итоге имеем парадоксальную картину: размер пенсии у подавляющего числа украинских пенсионеров намного меньше величины средней пенсии. Вряд ли такое можно увидеть в каких-то других государствах.

Чтобы было понятней, привожу пример. У девяти из десяти пенсионеров пенсии составляют по 800 грн., а у одного – 20 тыс. грн. Средняя же пенсия у этих десяти пенсионеров – 2 720 грн. Надеюсь, моя мысль понятна?..

Далее. В документе правительственного департамента приводится таблица с ценами на ряд продуктов питания в Украине, Германии, Турции, Венгрии и Чехии, которая составлена по данным «сотрудников украинских торгово-экономических миссий за рубежом».

Но, пардон, я сомневаюсь в достоверности этих сведений, поскольку они исходят от чиновников Кабмина - то есть, от лиц заинтересованных в данном случае. Точно так же я не доверяю официальным показателям инфляции от отечественного статистического ведомства, согласно которым годовая инфляция в феврале 2011 года составляет всего 7,2%, а, в частности, овощи за год подорожали якобы лишь на 1,2%. Гораздо больше я доверяю использованным мною данным издания «Корреспондент», о котором вы также высказались с пренебрежительной интонацией.

Впрочем, даже если взглянуть на некоторые из приведенных в упомянутой таблице цен, то и в этом случае сравнение для Украины получается весьма удручающее и подтверждающее мою идею. В частности, телятина и молоко стоят в Германии таки меньше, чем у нас. Тогда как доходы немцев на порядок выше, чем у украинцев…

Кроме того, почему в правительственном материале не приведены цены на продукты питания в Португалии, где, как указывают эксперты, они ниже украинских цен? И почему не обнародованы соответствующие цены в США и Великобритании, где они примерно равны украинским ценам? Что, в этих странах нет украинских торгово-экономических миссий?..

Далее. В моей статье приводились сведения Госкомстата о том, что в 2010 году по сравнению с предыдущим годом импорт в Украину возрос: продуктов растительного происхождения – на 24,1%; жиров и масла – на 20,6%; готовых пищевых продуктов – на 23,1%. И о том, что импорт продовольственных товаров в 2010 году равнялся 1 тыс. грн. на каждого жителя Украины – в оптовых ценах!

Это - очень важная информация, характеризующая крайне негативную тенденцию. Для Украины с ее богатыми черноземами и самой дешевой рабочей силой в Европе такая ситуация является ненормальной! И в этом состоял, опять таки, главный посыл моей статьи!

Однако в правительственном послании ничего о стремительном росте импорта продуктов питания сказано не было. Зато внимание было переключено на «успехи» в их экспорте.

Еще один момент. В моей статье вообще не упоминались цены на нефтепродукты. Вы же «зачем-то» подали целую таблицу, из которой следует, что бензин А-95 в Украине дешевле, чем в Германии, Турции, Венгрии и Чехии. Зачем вам понадобилось приводить эти цены, не имеющие непосредственного отношения к теме статьи?

К тому же, замечу между прочим, что бензины А-95 в Украине и, скажем, в Германии очень сильно отличаются. Поинтересуйтесь о качестве бензина на украинских заправках у автомобилистов!

Наконец, ну напрасно вы упомянули о моем несбывшемся прогнозе в одной из прошлогодних статей! Там я писал, а вы повторили следующее: «Существует высокая вероятность того, что МВФ не выделит очередного транша кредита из-за невыполнения правительством Азарова взятых на себя обязательств. Это станет фактором, который способен привести к резкому обвалу гривни уже в конце нынешнего года или в начале следующего».

Однако ж это всего лишь прогноз журналиста! Это же не конкретное обещание ответственного чиновника, как, скажем, теперешнего президента об увеличении социальных стандартов украинцам, начиная с ноября 2009 года – которое он не выполнил? Или как еще одно обещание Януковича – о введении в стране профессиональной армии с 2011 года, которое он тоже не выполнил? Стоило ли меня критиковать всего лишь за несбывшееся предсказание?..

Но коль скоро вы упомянули об этом, то хочу заметить, что как бы вам не наврочить. Уже очевидно, что в марте Украина не получит очередной транш МВФ, как это планировалось. Поскольку власть не выполнила ряд важных договоренностей. В частности, не все хорошо с финансами у «Нафтогаза», дала в марте сбой система автоматического возмещения НДС, ну а самое главное - до сих пор не принят новый пенсионный закон, предусматривающий повышение на 5 лет пенсионного возраста для женщин, и неизвестно, будет ли он вообще когда-то принят. В связи с чем МВФ, скорее всего, прекратит таки свою помощь Украине и, значит, мой прогноз сбудется, только с некоторым опозданием.

Ну и напоследок скажу следующее. Мой основной вывод в той статье был такой: «Конечно же, премьер-министр Азаров сказал неправду. Розничные цены на многие продукты питания, произведенные в Украине, давно примерно равны или даже выше цен на такие же товары за рубежом».

Подчеркиваю, я не сказал «на все продукты питания», а сказал «на многие продукты питания». Вы попытались навести тень на плетень, но тщетно - вы меня не переубедили. Кстати, почитайте комментарии читателей как к моей статье, так и к вашему вчерашнему эпистолярному опусу! И тогда вы увидите, чьим аргументам люди доверяют больше – моим или вашим!

Александр Бескоровайный