Специально для Азарова: цены на еду в Украине давно догнали и перегнали мировые

Отчитываясь о достижениях своего правительства за первый год его работы, премьер-министр Николай Азаров, среди прочего, заявил, что цены на продукты питания в Украине ниже, чем у ближайших соседей. И тем более, они ниже, чем в более далеких европейских странах.

«Цены на продукты питания в Украине ниже, чем в окружающих нас странах. Таких как Россия например, Беларусь. Я уже не говорю о Венгрии, Польше и так далее. Подчеркиваю – значительно ниже», - убеждал он, в частности, в минувшее воскресенье телезрителей канала ICTV. Смысл данного заявления главы правительства очевиден. Всем известно, что зарплаты и пенсии в Украине в 2-3 раза меньше, чем в соседних России и Беларуси. В 4-6 раз средние доходы украинцев ниже, чем в таких государствах Восточной Европы как Польша, Венгрия, Чехия или Словакия. А средние зарплаты и пенсии в экономически развитых странах мира, таких как США, Канада, Англия, Германия, Франция, Швеция и т.д., превышают соответствующие социальные стандарты в Украине на порядок – то есть, в 10 раз и выше.

Поэтому хотя бы цены на продукты питания в Украине более низкие, чем за кордоном. И, значит, не так уж всё и плохо – такова, по-видимому, логика Азарова.

Однако премьер-министр выдает желаемое за действительное и в этом вопросе. Если внутренняя оптовая цена на пшеницу в Украине сейчас меньше мировой цены, то это мало что дает рядовому украинцу. Люди покупают не зерно и не оптом, а батоны и вермишель, мясные и молочные продукты, овощи и фрукты, картофель и крупы, и т.д. И покупают украинцы эти продовольственные товары практически каждый день и в небольших количествах в розничной торговой сети, наблюдая, как стремительно они дорожают в последнее время.

Противоречит выводам Азарова даже официальная статистика. Так, по данным Госкомстата Украины, за 2010 год в страну было ввезено по импорту: живого скота и продуктов животного происхождения – на 1,2 млрд. долл.; продуктов растительного происхождения – на 1,6 млрд. долл.; жиров и масла растительного или животного происхождения – на 0,5 млрд. долл.; готовых пищевых продуктов – на 2,5 млрд. долл.

Всего за прошлый год из-за рубежа в Украину поступило продовольственных товаров на сумму около 5,8 млрд. долл. или примерно на 46 млрд. грн. – по курсу 8 грн. за доллар. Следовательно, импорт продовольственных товаров в 2010 году равнялся 1 тысяче гривень на каждого жителя Украины. Причем, это имеется в виду оптовая цена. Если же взять розничные цены и прибавить сюда не учтенную статистикой контрабанду, то упомянутая цифра может удвоиться.

А разве может быть так, чтобы в страну завозились и реализовывались импортные продовольственные товары, если они на родине стоят дороже, чем здесь? Конечно же, нет. Мало того, в 2010 году по сравнению с предыдущим годом импорт в Украину возрос: продуктов растительного происхождения – на 24,1%; жиров и масла – на 20,6%; готовых пищевых продуктов – на 23,1%.

Понятно, что есть некоторые экзотические фрукты, которые в Украине не выращиваются вовсе, и потому они импортируются сюда. Однако если бы Азаров зашел в какой-то столичный супермаркет, то он бы увидел на табличках рядом с ценой на обычные для Украины овощи и фрукты названия стран-поставщиков, которым бы очень, наверное, удивился. Капуста продается у нас - македонская, бразильская, французская и испанская. Баклажаны и перец — голландские. Кабачки и помидоры - турецкие. Картофель - египетский. Чеснок - китайский.

А ведь для того чтобы привезти сюда, например, капусту из Бразилии, картофель из Египта, баклажаны из Нидерландов или чеснок из Поднебесной потребуется немало денег потратить на их транспортировку? Да еще заплатить таможенную пошлину и НДС? И при этом данные продукты оказываются конкурентоспособными по цене с аналогичными украинскими товарами?..

Конечно же, премьер-министр Азаров сказал неправду. Розничные цены на многие продукты питания, произведенные в Украине, давно примерно равны или даже выше цен на такие же товары за рубежом.

Например, украинские журналисты провелив феврале этого года специальное расследование, для чего попросили жителей Западной Европы, США и Канады зайти у себя в стране в недорогой супермаркет и выписать цены на 11 основных продуктов питания. А затем сравнили их с ценами в украинских супермаркетах.

Эффект оказался ошеломляющим. Выяснилось, что еда в Украине, одной из беднейших стран мира, на сегодня дороже, чем в сытой Португалии, в одной цене с продуктами в США и Великобритании и ненамного дешевле, чем в зажиточных Германии, Франции и Канаде. Например, цены на огурцы в Лондоне, на сливочное масло в Париже, на говядину в Берлине и на рис в Лиссабоне ниже, чем на соответствующие продукты питания в Киеве.

Казалось бы, такое невозможно, если учесть, что зарплаты как у непосредственных производителей продуктов питания, так и вообще в среднем по Украине, намного ниже, чем в США и странах Западной Европы. Так в чем же дело?

Ответ на этот вопрос хорошо известен. Цены на продовольственные и другие товары в Украине так высоки и продолжают сейчас быстро расти из-за огромной коррупции, монополизации рынков и отсутствия честной конкуренции в государстве.

И пока что ничего не указывает на то, что ситуация в Украине изменится в ближайшее время на лучшее в этом плане. Наоборот, при попустительстве или даже содействии нынешней власти она сейчас только ухудшается!

Александр Бескоровайный