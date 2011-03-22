По ценам на продукты Украина – самая дешевая страна региона

Уже год прошел, а оппонентам власти все еще сложно привыкнуть, что украинское Правительство отчитывается о своей работе делами, фактами, цифрами, а не развешенными по стране лозунгами. Потому определенного пошиба «специалисты», которые работают не руками, а языком, пытаются ввести общество в заблуждение.

Показательна в этом смысле размещенная на сайте УНИАН статья Специально для Азарова: цены на еду в Украине давно догнали и перегнали мировые, где автор берется анализировать ценовую политику на продовольственном рынке.

Уже с первых строк понятно, что господин Бескоровайный бессовестно манипулирует цифрами и фактами. Взял и сказал: «Всем известно, что зарплаты и пенсии в Украине в 2-3 раза меньше, чем в соседней России и Беларуси».

А то, что в прошлом году, когда в Украине средняя пенсия равнялась 1149 грн., в России она в пересчете составляла возле 2 тыс. грн., а в Беларуси – 1,3 тыс. грн. знают далеко не все. Следовательно, далеко не все могут «схватить за руку», с позволения сказать, эксперта: уважаемый, о каких, собственно, «в 3 раза» идет речь?

Пользуясь тем самым приемом, господин Бескоровайный дальше приводит сведения Госкомстата об импорте продуктов питания в Украину в 2010 году. «А разве может быть так, - спрашивает эксперт, - чтобы в страну завозились и реализовывались импортные продовольственные товары, если они на родине стоят дороже, чем здесь? Конечно же, нет» .

Оставим в стороне невежество эксперта, который игнорирует то, что импортная оптовая цена, как правило, ниже, чем розничная в стране происхождения. Спросим себя: почему ему понадобился выкрутас с импортом, чтобы доказать свой тезис? Не намного ли проще привести элементарное сравнение розничных цен в Украине и в соседних странах? Не проще, потому что такое правдивое сравнение разрушает все, ради чего «эксперт» взялся за работу.

В ответ на «приглашение» Бескоровайным руководителя Правительства «в какой-то столичный супермаркет», чтобы оценить цены, предлагаем ему зайти при случае в какой-то супермаркет Варшавы, Москвы или Хельсинки – порадоваться украинской дешевизне.

Кстати, то, что на наших полках лежат польские яблоки и македонская капуста, а в Вене – украинские яблоки и в Москве – украинская капуста – нормально для глобального рынка. Например, когда в зимний период затраты на газовое отопление теплиц максимальные – дешевле привозить голландские баклажаны.

В мае – июле 2010 года экспорт, скажем, украинской капусты в 6 раз превысил показатели 2009-го (а в текущем году отечественные сельхозпроизводители и экспортеры обещают очередное увеличение поставок). Экспорт украинского картофеля только за первое полугодие прошлого сезона оказался рекордным за всю историю независимости, а в июле-декабре превысил показатель 2009-го в 11 раз.

Кстати, именно чтобы торговать более успешно, в Украине уже в текущем году началось строительство оптовых рынков и овощехранилищ.

Господин Бескоровайный, вероятно, и сам понимал примитивизм своих аргументов. Потому в попытке доказать, что украинская еда таки дороже соседской, сослался на «специальное расследование» журнала «Корреспондент» - опрос жителей Западной Европы, США и Канады относительно цен в тамошних супермаркетах. «Эффект оказался ошеломляющим. Выяснилось, что еда в Украине, одной из бедных стран мира, на сегодня дороже, чем в сытой Португалии, в одной цене с продуктами в США и Большой Британии и немного дешевле, чем в зажиточных Германии, Франции и Канаде», - повторяет за авторами «расследования» наш специалист.

Для проверки пойдем тем же путем, только возьмем не «воспоминания посетителей супермаркетов», а реальные данные о потребительских ценах, которые официально предоставили сотрудники украинских торгово-экономических миссий за рубежом. В январе текущего года соотношение цен в Украине, Германии, Турции, Венгрии и Чехии выглядело так:

Страна Яйца (евро/десяток) Свинина (евро/кг) Телятина (евро/кг) Молоко (евро/л) Мясо птицы (евро/кг) Украина 0,98 5,18 5,39 0,88 2,12 Германия 1,76 5,46 5,37 0,81 4,15 Турция 1,50 - 16,0 1,3 4,00 Венгрия 1,80 5,90 9,20 1,17 4,3 Чехия 1,20 5,52 7,54 0,93 3,15

При цене украинского пшеничного хлеба 4,51 грн., его стоимость (в гривнях) в Словакии составляла 18,45, в Германии – 35,64, в Великобритании – 18,17, в Австрии – 32,55, в Швейцарии – 34,72. То есть не на проценты, а в десятки раз дороже!

Если же начинать сравнивать ближайших соседей - Россию и Беларусь, - о которых, собственно, в первую очередь говорил Николай Азаров, то показатели будут еще печальнее для экспертов вроде господина Бескоровайного (печальнее, поскольку уровень доходов в наших странах сопоставим).

Средние цены (в гривнях) на хлеб и хлебобулочные изделия (данные Минэкономразвития) такие: Украина – 5,2, Россия – 8,7, Беларусь – 6,2.

Поскольку автор критикует Правительство по итогам его первого года работы в секторе стоимости продуктовой корзины, интересной выглядит таблица роста цен за прошлый год у ближайших соседей. Если стоимость масла в Украине выросла на 15,5%, то в Беларуси – на 37,8%, в России – на 27,6%. Соотношение относительно фруктов: 9,3% - 25,1% - 12,3%. Картофеля: 46,4% - 58,7% - 102,6%.

Есть позиции, где Украина демонстрировала даже падение цен. Например, если рис за прошлый год у нас подешевел на 4,7%, то в Беларуси подорожал на 6,6%. При падении цены на свинину в Украине на 3,9% в Беларуси она поднялась в стоимости на 10,8%, а в России – на 8,8%.

Стоит также вспомнить и цены на горючее, которые влияют на себестоимость, в том числе продуктов питания. Невзирая на то, что Украина в целом зависима от импортной нефти, цены (в евро) на бензин и дизельное топливо у нас намного ниже, чем в Европе:

Страна Бензин А-95 Дизельное топливо Украина 0,87 0,82 Германия 1,51 1,41 Словакия 1,4 1,31 Австрия 1,34 1,35 Эстония 1,25 1,31

Итак, специально для господина Бескоровайного: цены на основные продукты питания и топливо в Украине таки ниже, чем в странах, что нас окружают.

Хотя есть подтвержденое фактами мнение, что персонально этому «специалисту» не надо что-то доказывать. Потому что он уже неоднократно демонстрировал, что его анализ и прогнозы совпадают с реальностью с точностью до наоборот.

«Существует высокая вероятность того, что МВФ не выделит очередного транша кредита из-за невыполнения правительством Азарова взятых на себя обязательств. Это станет фактором, который способен привести к резкому обвалу гривни уже в конце нынешнего года или в начале следующего», - писал тот же автор на том же сайте УНИАН в октябре 2010 года. На самом деле, как всем известно, и транш выделен, и гривня стоит на месте.

А вот специалистам, которые не хотят выглядеть «бескоровайными», хочется напомнить: в Украине все еще много проблем. Указывать на них, анализировать их – имеет смысл и необходимо. Искать же проблему там, где ее нет, - дело неблагодарное и, скорее, присуще лишь тому, кто «думкою багатіє».

Департамент информации Кабинета министров Украины