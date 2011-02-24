Водитель «Мерседеса» сбил двоих детей

В Закарпатской области водитель автомобиля „Мерседес-Бенц” сбил двоих детей – 8 и 9 лет.

Как сообщили УНИАН в Отделе ГАИ УМВД Украины в Закарпатской области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 24 февраля, около 9 часов утра в селе Страбичево Мукачевского района.

27-летний водитель иномарки не справился с управлением и зацепил сестру с братом, которые шли по краю проезжей части в школу. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больнице, где у обоих диагностировали сотрясение головного мозга.

У водителя взята кровь на содержание алкоголя, автомобиль доставлен на штрафплощадку.

По данным ОГАИ, в феврале этого года в дорожно-транспортных происшествиях на территории области получили травмы еще 2 несовершеннолетних пешехода.