Украина уже стесняется публичных контактов с НАТО?

Вчера в Киеве, в условиях почти полной секретности, за забором Национального университета обороны Украины началось традиционное ежегодное мероприятие международного военного сотрудничества. Теперь оно уже почему-то называется просто “Международная неделя”, хотя на протяжении десяти предыдущих лет – начиная с 2001-го – именовалось “Международной неделей НАТО. Да, именно НАТО, ведь полностью посвящено актуальной тематике относительно Альянса и проводится при непосредственной инициативе и участии именно НАТОвских военных и гражданских высокопоставленных чиновников, научных работников и экспертов.

“Ежегодно, начиная с 2001 года, обычно в феврале, на базе Национального университета обороны Украины проводится Международная неделя при участии руководителей Военного комитета НАТО и Международного военного штаба НАТО, представителей Оборонного колледжа НАТО в г. Риме и Школы НАТО в г. Оберамергау, Штаб-квартиры НАТО в г. Брюсселе. В соответствии с Имплементационной программой рабочего плана военного комитета Украина – НАТО на 2011 – 2012 год указанное мероприятие планируется провести с 7 по 11 февраля 2011 года”, - это выдержка из ведомственной справки о Международной неделе, ведь публичной информации о ней от отечественного Минобороны в этот раз нет, так же, в отличие от предыдущих лет, не проводилась аккредитация гражданских журналистов для ее освещения.

В этом году делегация НАТО насчитывает 30 официальных лиц. Среди них – заместитель председателя Военного комитета НАТО генерал-лейтенант Уолтер Гаскин и начальник Оборонного колледжа НАТО генерал-лейтенант Вольф-Дитер Лоезер, генералы Международного штаба и Стратегического командования НАТО.

Также на Международную неделю приглашены представители посольств всех 27 стран-членов Альянса, аккредитованных в Украине.

Из-за нехватки открытости Минобороны для большего понимания Международной недели наведу еще два абзаца из служебных ведомственных документов: ее целью является “повышение уровня осведомленности слушателей и научно-педагогических работников университета, представителей высших военных учебных заведений Вооруженных Сил Украины относительно деятельности Организации Североатлантического договора и сотрудничества Вооруженных Сил Украины с НАТО”. При этом тематика занятий, которая планируется к обсуждению в 2011 году, охватывает “вопрос эволюции НАТО, место Альянса в системе международных организаций, угроз международной безопасности, современных операций НАТО, трансформации НАТО, отношений НАТО с Россией и Украиной”.

В целом заявлена актуальная цель, а также полезные, подходящие и даже политически корректные и не заангажированные тематические направления.

На открытии Международной недели выступал исполняющий обязанности начальника Национального университета обороны Украины Василий Телелим. По его словам, руководство государства и Минобороны акцентируют внимание на том, что Украина, несмотря на свой внеблоковый статус, ни в коем случае не будет сокращать уровень сотрудничества с НАТО; что мы продолжаем выполнять в полном объеме все планы, которые были ранее подписаны; мы очень заинтересованы, чтобы Альянс уделял внимание Украине, оказывал помощь, в первую очередь в реформировании Вооруженных Сил и тому подобное...

Следовательно, вроде бы вокруг Международной недели ничего и не изменилось. Те же организационные принципы, участники; и официальный Киев рассчитывает на помощь НАТО, хотя туда не идет. Но аббревиатура Альянса из публичного названия таки исчезла. Да и само мероприятие, повторюсь, началось как-то исподтишка, по крайней мере для широкой общественности ведущих украинских медиа.

Почему так произошло, почему изменилась информационная политика Минобороны? Чтобы обойти острые углы в отношениях Украины с НАТО? Или, возможно, не с ним, а с восточным соседом? Чтобы не напрягаться, давая ответы на острые вопросы гражданских журналистов?

Украина почему-то не может определиться: если она является самостоятельной (вроде бы) в своей международной военной политике, готова самостоятельно избирать себе внешнего партера и продвигаться на Восток и Запад, дружить со всеми – то зачем стесняться этой дружбы? А так получается, что одна якобы “дружба” мешает другой, что ее, как мы видим, власть пытается не очень “светить”?

Ведь что касается связей с российскими военными, – то там встречи любого уровня, хоть бы просто друг другу руки пожали, – освещаются шумно, – вот, мол, какая у нас большая любовь между Украиной и Россией. А сегодня в Киев приехали заместитель председателя Военного комитета НАТО, руководитель ведущего учебного заведения Альянса, – и об этом в прессе ни полслова.

Неужели дружба с цивилизованными странами, которые объединились в военно-политический союз, - это стыдно, а “любовь” со страной, которая в действительности является единственной внешней угрозой для Украинского государства, - это наша гордость и достоинство?

Р.S. Только сегодня в обед появилось скромное официальное сообщение об этом мероприятии.

Антон Гусаров