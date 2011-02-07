Могилев хочет отменить доверенности на управление авто

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ выступает за отмену доверенностей на управление транспортными средствами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве по результатам совещания с руководителями подразделений ГАИ по вопросу соблюдения законности во время несения службы.

«Я сторонник того, чтобы отменить все доверенности», - сказал А.МОГИЛЕВ.

При этом он пояснил, что альтернативным может стать вариант обращения владельца транспортного средства с заявлением в ГАИ, в котором будет указано, кто помимо него может управлять его транспортным средством.

По словам министра, такое заявление человек может принести лично в ГАИ либо, нотариально заверив, отослать его по почте, а сотрудники ГАИ в течение суток должны будут занести данные, указанные в заявлении, в базу данных.

По мнению А.МОГИЛЕВА, это значительно облегчит оформление документов, и в случае необходимости любой сотрудник ГАИ сможет в течение нескольких минут проверить по базе, на законных ли основаниях тот или иной человек управляет транспортным средством, принадлежащим другому.

«Наверное, это будет правильно. Я думаю, это один из способов решения проблемы. Такой вариант возможен. Можно предлагать и другие», - сказал глава министерства.

Также он отметил, что, согласно подписанным договоренностям между Украиной и Евросоюзом, необходимо урегулировать вопрос максимального срока действия водительского удостоверения. По словам А.МОГИЛЕВА, в большинстве стран Евросоюза такой срок ограничивается 10 годами. «У нас же это может быть и 5 лет, и 10, и 15, и 20. Это надо решать», - сказал министр.