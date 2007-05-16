”Остров Крым” ждёт Аксёнова, Ступку, Михалкова...

II Международный кинофестиваль "Остров Крым" пройдет с 20 по 25 июля в Севастополе, об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе фестиваля.

Фестиваль будет приурочен к 225-летию Севастополя. По информации пресс-секретаря Наталии ТИМОШИНОЙ, в течение пяти дней кинофестиваля "Остров Крым" вниманию участников и зрителей будут представлены лучшие работы ведущих международных кинематографистов. "Именно на II Севастопольском Международном кинофестивале, по замыслу его организаторов, произойдёт уникальное, единственное в своём роде событие: рождение долгожданной, десятой музы, музы кино", - отмечают в пресс-службе.

Ожидается, что на кинофестиваль "Остров Крым" приедут известные актеры Богдан СТУПКА, Гоша КУЦЕНКО, Марат БАШАРОВ, Михаил ЕФРЕМОВ, Михаил ПОРЕЧЕНКОВ, писатель, автор известного романа "Остров Крым" Василий АКСЁНОВ, режиссеры Никита МИХАЛКОВ, Карен ШАХНАЗАРОВ, Светлана ДРУЖИНИНА и многие другие.

В рамках кинофестиваля пройдет конкурсная программа кинофильмов, вышедших в 2006-2007 годах, многочисленные мастер-классы, семинары, «круглые столы» с актерами, режиссерами, писателями.

Кроме того, в рамках фестиваля не только в Севастополе, но и по всему Крыму пройдут экологические акции, акция "Дружба народов", а также многие другие мероприятия.

Основной приз фестиваля - "За лучший фильм" - называется "Остров Крым", приз за вклад в развитие кинематографии - "Остров Любви", приз "За лучшую мужскую роль" - "Остров Он", приз "За лучшую женскую роль" - "Остров Она", приз "За лучшую режиссерскую работу" - "Маэстро Остров". Будут вручены и ряд других призов.