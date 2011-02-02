День сурка проходит на фоне протестов

Традиционный народный праздник День сурка проходит в США на фоне призывов запретить его, сообщает корреспондент РИА "Новости".

В этот день принято устраивать обряд наблюдения за разбуженным ранним утром сурком, который проводит зиму в спячке. Считается, что если зверек не видит своей тени и спокойно вылезает из норы, то весна будет ранней. Если сурок видит свою тень и прячется назад в нору, то, по поверью, зима продлится еще шесть недель.

Ряд экологических организаций и обществ защиты животных возмущаются обычаем будить спящее существо, утверждая, что это вредно для его организма, а обилие публики, фото- и телекамер вгоняют сурка в нервный стресс. Несколько зоопарков, в которых содержатся эти американские предсказатели погоды, заявили, что не будут отмечать День сурка из любви к животному.

Раздаются призывы оставить в покое и самого знаменитого в мире сурка Фила, который живет в городке Панкссутони в штате Пенсильвания. Тем более, что он уже достиг пенсионного возраста. Провинциальное местечко с населением немногим более 6 тысяч человек, благодаря сурку известное как "Всемирный центр погоды", собирает до 40 тысяч зевак на костюмированный обряд предсказания весны.

Не желая прерывать народную традицию, защитники прав животных предлагают в виде компромисса вместо живого сурка использовать муляж или изготовить робот.