Милиция собирает информацию о больных ВИЧ/СПИД в Украине.

Об этом в интервью УНИАН сообщил исполнительный директор Международного альянса по ВИЧ/СПИД в Украине Андрей КЛЕПИКОВ.

“МВД собирает информацию о пациентах заместительной поддерживающей терапии, в частности, милиционеры настаивают на разглашении ВИЧ-статуса, что является конфиденциальной информацией. Это запугивает пациентов, которые боятся быть в программе заместительной поддерживающей терапии, запугивает также и врачей. Это сопровождается проверкой прокуратуры, МВД деятельности медицинских учреждений и неправительственных организаций, которые осуществляют сопровождение таких пациентов”, - отметил А.КЛЕПИКОВ.

По его словам, представителям общественности стало известно о поручении Департаменту борьбы с наркотиками МВД Украины №40/2/1-106 от 18.01.2011 года, адресованном руководителям территориальных подразделений, о сборе информации относительно наркозависимых пациентов программ заместительной терапии, включая персональные данные и о состоянии их здоровья.

“Требование предоставлять информацию о ВИЧ-статусе пациентов является издевательством над верховенством права. Как нам стало известно, сейчас во всех регионах Украины работники органов внутренних дел срочно собирают эту информацию, направляя незаконные запросы во врачебные заведения, устраивая так называемый «опрос» или «анкетирование» пациентов и их родственников в наркодиспансерах, по месту жительства, применяя при этом психологическое давление и угрозы. Такие действия приводят к подрыву авторитета и безопасности предоставления медицинской помощи, доверия к программам профилактики ВИЧ/СПИД, грубо нарушают Конституцию, целый ряд законов Украины и ратифицированных в государстве международных конвенций по правам человека”, - подчеркнул А.КЛЕПИКОВ.

Он отметил, что в государстве возникло очевидное противоречие – только что был утвержден новый закон Украины, где как раз законодательно обеспечивается право на заместительную поддерживающую терапию. “В другом законе об общегосударственной программе СПИДа есть соответствующие цели – это 12 тысяч пациентов заместительной поддерживающей терапии. Но кому-то, наверно, выгодно иметь этих 12 тысяч пациентов. Потому что 12 тысяч человек вымываются из нелегальной торговли наркотиками. Для кого-то это лечение означает потерю прибылей, прибылей наркомафии. Я допускаю и такой вариант”, - сказал А.КЛЕПИКОВ.

“С другой стороны я допускаю, что просто силовики решили медицинский вопрос, который во всем мире является медицинским, взять под свою опеку, считая, что они должны определять, кого и как лечить. К сожалению, это российский сценарий, где заместительная терапия, в отличие от стран Евросоюза, США и других наших соседей, не работает”, - отметил А.КЛЕПИКОВ.

Он убежден, что последствия могут быть катастрофическими, потому что речь идет о нарушении прав пациентов, разглашении диагноза, ВИЧ-статуса. “Кроме того, такую тактику запугивания как врачей, так и пациентов я не наблюдал за 10 лет работы в Альянсе. Одновременно идет проверка и Альянса, и Сети людей, которые живут с ВИЧ/СПИД, которые являются реципиентами Глобального фонда, на предмет реализации этих программ”, - отметил А.КЛЕПИКОВ.

Он обеспокоен тем, что в течение последнего времени работа партнерских организаций фактически парализована бесконечными проверками, инициированными Генеральной прокуратурой Украины, Министерством внутренних дел и многочисленными государственными инспекциями. “Вместо продуктивной работы по сохранению здоровья людей специалисты вынуждены давать объяснения в прокуратуре и милиции, принимать участие в проведении процессуальных действий. Из организаций изымается программная документация, изыскиваются основания для наложения штрафных санкций за надуманные или незначительные нарушения санитарных, экологических и других правил, соответственно, программы находятся под постоянной угрозой остановки”, - сообщил А.КЛЕПИКОВ.

Исполнительный директор Международного альянса по ВИЧ/СПИД сообщил, что его самого вызывали в прокуратуру Печерского района Киева, где расспрашивали о заместительной поддерживающей терапии, “требовали информацию о том, как работает программа”. “Украина находится сейчас в состоянии переговоров относительно получения огромного финансирования, речь идет о 305 миллионах долларов США на 5 лет - 2012-2016 гг. - от Глобального фонда. Такие неожиданные проверки у национальных и международных организаций вызывают большую обеспокоенность, что ставит под угрозу получение этого огромного финансирования. Кроме того, насколько мне известно, идут переговоры с США относительно финансирования с их стороны. И также компонент заместительной терапии является составляющей этих программ – маленькой, но очень важной”, - отметил А.КЛЕПИКОВ.

Он выразил обеспокоенность тем, что если и в дальнейшем будет чиниться такие препятствия, то, соответственно, возникнут и “серьезные препятствия в получении денег от Глобального фонда Украине”.

В то же время он подчеркнул, что благодаря программам заместительной терапии в данной группе остановлена эпидемия СПИДа, снизилось количество новых случаев. “Это уникальное достижение, речь идет не только о деньгах, политике, речь идет о том, что, если, не дай Бог, начнут буксовать эти программы, эпидемия СПИДа в Украине может пойти вверх”, – сказал А.КЛЕПИКОВ.

А.КЛЕПИКОВ также сообщил, что Международный альянс по ВИЧ/СПИД в Украине и Всеукраинская сеть людей обратились с открытым письмом к Президенту Украины, призвав его немедленно вмешаться в ситуацию, которая подрывает усилия государства в сфере преодоления эпидемии ВИЧ/СПИД в Украине, нарушает права пациентов, в том числе ВИЧ-положительных, и наносит непоправимый вред авторитету государства на международной арене.