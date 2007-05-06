Продажа жён в Интернете приравнена к продаже человеческих органов

Правительство Бразилии велело интернет-аукциону Mercado Livre, партнеру eBay, удалить из базы предложение о продаже жены, передает агентство Associated Press.

Как сообщали местные СМИ, некий бразилец, назвавшийся Брено, назначил стартовую цену за свою супругу на уровне около 50 долларов. Продавец описал физические характеристики жены и отметил, что она хорошая хозяйка и спутница. За 35-летнюю женщину можно просить столько золота, сколько она весит, цитировали мужа бразильские агентства.

Брено объяснил, что предпочитает не раскрывать причины, побудившие его продать жену, однако ему очень нужны деньги. Журналистам так и не удалось установить, был ли лот размещен в шутку или всерьез.

В правительстве страны напомнили владельцам сайта, что продажа человеческих органов, целых людей, крови, костей или кожи запрещена законом. Администрация Mercado Livre пояснила, что не заметила странный лот из-за большого объема товаров, предлагаемых на сайте, и к вечеру субботы объявление о продаже жены было удалено.

Лента.ру