Мужчина получил ожоги, спасая машину из лужи кипятка

Мужчина получил ожоги, спасая свой автомобиль из лужи кипятка при прорыве трубы с горячей водой в Петербурга, сообщил РИА Новости сотрудник городского МЧС.

"Около трех часов ночи на проспекте Славы прорвало 700-миллиметровую трубу, образовался разлив горячей воды, в котором оказалась машина "Нива", - сказал представитель управления. По его словам, владелец автомобиля кинулся его спасать. "Мужчина сам получил ожоги и, выезжая с места аварии, стукнул две машины, находившиеся рядом", - сообщил сотрудник МЧС.

Аварии в системе ЖКХ Петербурга не редкость. Уже были случаи, когда при прорыве труб горячего водоснабжения получали ожоги люди, а в образовавшиеся промоины проваливались машины. Последний раз авария произошла также во Фрунзенском районе. Там пострадали три человека, двое из которых - сотрудники МЧС, прибывшие спасать попавшего в кипяток мужчину.