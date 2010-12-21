Forbes назвал самые дорогие покупки миллиардеров за год

Журнал Forbes назвал самые дорогие покупки богатейших людей мира в уходящем году.

Список возглавил россиянин Роман Абрамович, который, по данным издания, купил остров Новая Голландия в Санкт-Петербурге за 400 миллионов долларов. На острове Абрамович планирует переделать склады XVIII века в художественные галереи, бутики, отели и рестораны. Состояние россиянина Forbes оценивает в 11,2 миллиарда долларов.

Вторым в списке журнала стал глава хедж-фонда Стивен Коэн, известный коллекционер картин, который в 2010 году вложил 145,4 миллиона долларов в современный арт-рынок. Так, Коэн купил "Флаг" Джаспера Джонсона и бутылку "Кока-колы" Энди Уорхола - одни из наиболее дорогих произведений искусства, проданных на торгах в этом году.

Первый пакистанский миллиардер Миан Мухаммед Манша застолбил третье место в списке дорогих покупок, приобретя эксклюзивный лондонский St.James Hotel&Club. Каждая комната в отеле обошлась ему в 1,5 миллиона долларов, а вся покупка оценивается в сумму до 95 миллионов долларов.

В недвижимость вложились самый богатый человек в мире Карлос Слим, купивший особняк на Пятой авеню напротив музея "Метрополитен" в Нью-Йорке за 44 миллиона долларов, и нефтегазовый магнат Келси Уоррен, который приобрел в Колорадо самое большое в США ранчо за 46,5 миллиона долларов.

Британский ювелир Лоренс Графф продолжал скупать самые дорогие бриллианты мира по заоблачным ценам. Покупкой года на ювелирном рынке стал розовый почти 25-каратный бриллиант, приобретенный на аукционе за 46 миллионов долларов. Уникальному камню присвоено имя собственника - "Графф розовый".

Богатейшие люди планеты не скупились тратиться на то, что любят. Гонконгский магнат Джозеф Лау отдал 16,7 миллиона долларов за две античные скульптуры птиц, которые в китайской традиции символизируют долголетие. Страстный любитель скачек дубайский шейх Мухаммед бин Рашид Аль Мактум израсходовал 5,4 миллиона долларов на лондонском аукционе, купив целый табун из 24 элитных годовалых скакунов.

Самая причудливая покупка в этом списке была сделана владельцем казино в Макао - Стэнли Хо, который заплатил 330 тысяч долларов за два гриба-трюфеля. Эксперты отметили, что грибы-переростки непригодны для кулинарных целей, да Хо и не думал использовать их для приготовления деликатесов. На вопрос, зачем он купил эти грибы, Хо ответил: "Надо почесать затылок".

РИА "Новости"