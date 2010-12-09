Не все из диаспорян, нарисовав тризуб на пузе, достойно отстаивают украинские интересы

О ТОМ, ЧТО ВСЕГДА ГРОМЧЕ ПРАВДЫ

В Украине для отдельной категории граждан, часть из которых активно участвует в дискуссиях на сайте ИА „УНІАН”, очень легко стать героем – для этого достаточно громче рыкнуть в сторону России. Так же легко стать и антигероем – достаточно позволить себе хоть в чем-то поддержать российскую позицию или даже признать, что она имеет право на существование с точки зрения здравого смысла. Последовательный человек или, в частности, последовательный дипломат не тот, кто пишет себе на лбу какой-то лозунг и бежит с ним вперед, не видя пути и расталкивая всех вокруг, а тот, кто имеет принципы, главный из которых, не делать и не говорить того, во что сам не веришь.

Действительно, когда мне пришлось работать пресс-атташе Посольства Украины в Москве, я делал резкие публичные заявления (и их, наверно, еще можно найти в архиве УНИАН) по адресу разных молодежных движений, которые позволяли себе хамские акции под стенами диппредставительства. В частности, меня искренне шокировала как человека выходка юнцов, которые сделали гроб, положили в него куклу тогдашнего президента Виктора Ющенко и инсценировали его похороны с траурной процессией. Для меня, как и для всех других сотрудников Посольства, это было оскорбление не политика, а всего государства и его народа, который избирал этого президента. И очень хотелось бы, чтобы те, кто сейчас так громко кричит о „предательстве украинцев в России”, был тогда рядом со мной, когда я выходил к митингующим, добивался, чтобы были приглашены на акцию российские журналисты записали и позицию украинской стороны, и выслушивал при этом, что „такие, как вы, продали Украину американцам”.

И действительно команда „большого друга Украины” Константина Затулина обнародовала заявление, которое за мои высказывания в адрес его авторской шовинистической передачи на канале ТВЦ грозила прошлой осенью, мол, „после смены власти в Киеве”, таким, как я, придется искать новую работу. Но в то же время ни от кого не скрывал своего несогласия с курсом на разжигание по любому поводу конфликтов с Россией, который проводило тогдашнее руководство МИД. Для меня быть патриотом Украины никогда не означало исповедовать враждебность к России. Патриотизм со знаком „минус” никогда не приносит той или иной нации или стране успех. Так же меня в бытность журналистом журнала „Експерт Україна” искренне удивило, когда на редакционную коллегию в 2006 году, на которой обсуждали мою статью, где я подверг критике курс Ющенко относительно России, один из коллег пришел в футболке с надписью „Дякую, Боже, що я не москаль”.

С точки зрения классической дипломатии, возможно, я сделал ошибку, публично заявляя о том, что действующее руководство организации украинцев в РФ несет существенную долю ответственности за то положение, в котором оказалось это объединение. Дипломат редко имеет право на правду. Но мне действительно тяжело говорить то, во что я не верю. Мне тяжело было заверять журналиста радио „Свобода”, который обратился ко мне за комментарием по поводу закрытия Федеральной национально-культурной автономии украинцев России (ФНК УР), в том, что во всем виновата Москва и ее „антиукраинский курс”. Зная много деталей о деятельности ФНК УР и ее руководителя господина Валерия Семененко, не могу быть его адвокатом перед украинским гражданами. Если бы меня спросил кто-то из представителей российских СМИ, я бы сказал совсем другое. Но считаю, мои сограждане должны знать, что далеко не все из диаспорян, которые рады нарисовать трезуб на пузе, действительно эффективно и достойно отстаивают украинские интересы в странах, где проживают. Венгры имеют в Румынии партию, которая представлена в парламенте и правительстве, румыны в нашей стране решительно поддерживают свою историческую Родину, о роли еврейской, греческой, армянской диаспор в политике США относительно, соответственно, Израиля, Армении, Греции вообще можно лишний раз не говорить. А у нас звучат призывы, что зарубежные украинцы должны иметь зарезервированные для них места... в Верховной Раде Украины. Киев обязан заботиться о зарубежных украинцах, но это должна быть дорога с двусторонним движением. Когда же отдельные руководители диаспоры в США сознательно игнорируют встречу с президентом Украины, то это простое правило не действует.

„My country, right or wrong” – „права или нет, но это моя страна”... Этот известный американский принцип, существенно подорванный реакцией общества в США на скандал вокруг опубликованных на Wikileaks материалов, можно применять. Но в отношениях с иностранными партнерами. Дома мы должны быть честными. И если украинская оппозиция так рада каждому критическому замечанию Европейского Парламента в адрес Украины, то почему табу правда о реальных причинах проблем украинской общины в России? К сожалению, эта многомиллионная община действительно быстро ассимилируется и не имеет достаточных возможностей для удовлетворения своих гуманитарных нужд. И в этом есть и вина МИД, и других органов государственной власти, и не всегда такое, как мы бы хотели видеть, отношение отдельных российских чиновников к „украинському вопросц”. Но это совершенно не снимает проблемы лидерства в этом общине. Не верите мне, пообщайтесь с общественно активными представителями диаспоры. Именно конфликты между ними привели к тому, что в какой-то момент в Москве существовало три отдельных и враждующих между собой воскресные украинские школы, куда нередко ходили одни и те же дети. И пусть у авторов этого феномена паспорта с двуглавым орлом, но поговорка о двух украинцах и трех гетманах действует в Белокаменной на сто процентов. Вместо того, чтобы признать все это бывшему получателю грантов от одного из российских олигархов на сайт «Гуляйполе» Виктору Тимошенку (он и в Украину из Москвы вернулся, когда спонсор свернул финансирование, а найти новый не смог) легче было прокричать: «МИД продался москалям». Это всегда громче, чем правда.

Олег Волошин, журналист, директор департамента информационной политики МИД Украины