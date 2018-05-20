Как чиновник из МИДа Украины высек сам себя и своего начальника в придачу

«Российская власть имела законные претензии по ликвидации Федеральной автономии украинцев». Это заявил не российский прокурор или милиционер, не патриот из общества «Русские идут», а руководитель департамента информационной работы Министерства иностранных дел Украины, Олег Волошин.

МИД Украины голосом своего чиновника лжет, нагло и бессовестно. Речь идет о судьбе украинской общественной организации в России, которую две недели назад российская власть «ликвидировала». Само-то слово «ликвидация» из бандитского тюремного сленга или жаргона сталинского НКВД.

Почему, например, не «приостановила» - временно до устранения ошибок или переизбрания совета? После того, как Министерство иностранных дел Украины, по примеру своих российских коллег, оказало бы юридическую и финансовую помощь, собрала бы руководителей региональных организаций в Москве, нашла бы адекватных руководителей этой уважаемой и многочисленной организации?

За что «ликвидировали»? За организацию мероприятий в память о Голодоморе в Украине, за конференцию «Украинистика в России: история, состояние, тенденции развития». Кстати, в проведении этих акций, как и во многих других, участие принимал бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РФ, нынешний шеф Олега Волошина да и сам Волошин, тогда пресс-секретарь посольства.

А вот второе программное заявление господина руководителя департамента…. Оно вообще потрясает своим цинизмом. Одобряя решение российского суда по «ликвидации» украинский чиновник заверил, что «если бы общественные организации этнических россиян в Украине так же нарушали наши законы, мы бы относились к этому не менее жестко».

Мне это напомнило историю старушки, которая в простодушном религиозном усердии бросила в огонь костра хворост на котором «был подвержен сожжению» Ян Гус. O sancta simplicitas («святая простота»), - воскликнул, обезумивший от боли, идеолог чешской реформации.

Юному дипломату всего лишь надо перейти площадь перед зданием, в котором он работает. Зайти в секретное ведомство, которое занимается национальной безопасностью Украины, и почитать доклады «информаторов» о том, чем занимаются русские культурные организации, например, в Крыму.

Впрочем, для того, чтобы знать об этом, можно посмотреть и архивы МИДа, чтобы насладится нотами протеста, депешами о российских персонах нон-грата. Почитать, за что и почему их объявляли нежелательными и отправляли домой. Да или просто почитать крымские газеты!

И последнее, Олег Волошин учит, что «ситуация изменится только тогда, когда интересы диаспоры представит мощная и эффективная общественная организация» в России. Очень своевременная и яркая идея…

Однако «ситуация» изменится, когда МИД Украины заставит своих коллег в России подписать двухсторонний договор о поддержке национальных диаспор, уделять хотя бы небольшое внимание своим землякам, не забудет, что они у нас есть. Заодно Счетной палате надо проверить, на что идут те жалкие финансовые крохи, заложенные в бюджете, на поддержку украинской диаспоры за рубежом.

Тогда и можно будет официально финансировать культурные программы зарубежных украинцев, а не обвинять их в незаконной политической деятельности.

Объективности ради, следует особо подчеркнуть, что Олег Волошин был самым талантливым и воинствующим пресс-секретарем в истории посольств Украины в Москве. Его не жаловали «друг Украины» Константин Затулин, лидеры «России молодой» и «Нашисты», «Местные» за то, что он всегда реагировал на их выходки в адрес Украины, всегда точно подбирал формулировки.

Волошин сыграл значительную роль в том, что Константин Грищенко стал министром. Именно он обеспечил хорошую информационную ауру российских журналистов вокруг украинского посла. Поскольку общеизвестно, что сам Константин Иванович журналистов не жалует, порой оскорбляет своим невниманием и унижением. К слову (и это классика) – без журналистов о благих делах чиновников никто не узнает.

Олега Волошина, руководителя департамента информационной работы Министерства иностранных дел Украины, я знаю лично. Он был успешным журналистом, но, как это водится, стал чиновником, который живет совсем по другим законам и принципам, сформулированным Талейраном.

И еще проще. Аксиома. Министерство иностранных дел любой страны круто меняет курс государственного корабля в зависимости от гастрономических, простите, политических предпочтений и вкусов президента страны.

Но в нашем случае Олег Волошин, как гоголевская унтер-офицерша, высек сам себя и своего начальника в придачу. Но непонятно, зачем чиновнику-дипломату заниматься самообличением?

Виктор Тимошенко