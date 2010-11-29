18-летний парень сгорел в сторожке

В Черкасской области в селе Степани Каневского района в сторожке сгорел 18-летний юноша.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Черкасской области, 28 ноября около 2-х часов ночи возле пруда Степаницкого рыбучастка ОАО «Черкассырыбхоз» в сторожке охранника, где находились рыбацкие снасти, возник пожар.

Вечером, перед пожаром, к охраннику пруда пожаловали двое знакомых ребят. Они выпили за ужином и уснули, а охранник отправился в ночной обход пруда. Когда вернулся, то увидел, что сторожка охвачена огнем. Через минуту из нее выскочил один из ребят. Помочь другому выбраться из огня не удалось - пламя преградило путь. В результате 18-летний юноша сгорел заживо.

Сейчас на месте пожара работают оперативно-следственные группы милиции и спасателей. Причина пожара устанавливается.