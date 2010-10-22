На трассе Киев - Одесса не разминулись три грузовика и легковушка: 3 погибших
10:50, 22 октября 2010Разное
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Еще один человек госпитализирован
Вчера в 7.20 возле с. Данилова Балка Ульяновского района Кировоградской области на 251-м километре автодороги Киев - Одесса произошло столкновение легкового автомобиля „Volkswagen Passat” и грузовиков „МАN”, „Mercedes” и “Iveco”.
В результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок 2010 г.р., сообщает пресс-служба МЧС.
Еще один человек госпитализирован в Ульяновскую центральную районную больницу.
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