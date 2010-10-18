Кличко пожелал Бриггсу скорее выписаться из больницы

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC украинец Виталий Кличко пожелал скорейшего выздоровления американцу Шеннону Бриггсу, попавшему в больницу после его ударов в субботнем поединке за чемпионский титул.

- Я узнал, что Бриггс попал в больницу, - цитирует Кличко Sportbox.ru. - Надеюсь, что полученные им повреждения не несут угрозы жизни. Надеюсь, что он оттуда выпишется, худшее с ним не случится. Желаю Бриггсу выздороветь и продолжить выступления на ринге. Он великолепный боец, умеющий устраивать безумно классные шоу. И я желаю ему всего самого наилучшего.

Кличко победил Бриггса по очкам единогласным решением судей. Затем Бриггс с сотрясением мозга тяжелой степени, гематомами и рассечением века попал в гамбургскую Университетскую клинику. В результате обследования, врачи запретили ему в ближайшие дни летать на самолете, сообщает Bild.