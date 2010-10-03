В крымских горах разбился турист
14:41, 03 октября 2010Разное
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Мужчина сорвался со скалы
В результате падения с 20-метровой высоты при подъеме на гору Ай-Петри в Крыму погиб турист.
Несчастный случай произошел 2 октября, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
В субботу вечером к спасателям поступила информация о том, что при подъеме двух человек на гору один из них сорвался со скалы.
Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.
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