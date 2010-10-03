В крымских горах разбился турист

В результате падения с 20-метровой высоты при подъеме на гору Ай-Петри в Крыму погиб турист.

Несчастный случай произошел 2 октября, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

В субботу вечером к спасателям поступила информация о том, что при подъеме двух человек на гору один из них сорвался со скалы.

Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.