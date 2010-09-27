Всеобщая стерилизация котов и кошек намечается с 2016 года
00:45, 27 сентября 2010Разное
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В приютах Бельгии 37 тысяч животных
Всеобщая стерилизация котов и кошек с 2016 года предусмотрена планом, которое одобрило федеральное министерство здравоохранения Бельгии.
Как передают местные СМИ, первоначально процедуре стерилизации будут подвергнуты домашние животные, содержащихся в приютах. Затем это обязательное требование будет распространено на питомцев заводчиков и продавцов.
В прошлом году в приюты для домашних животных в этой европейской стране были помещены свыше 37 тысяч представителей семейства кошачьих, из них порядка 25 тысяч бездомных.
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