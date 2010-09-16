Нынешняя власть покрывает истинных заказчиков убийства Гонгадзе

Итак, 14 сентября в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) сообщили, что досудебное следствие по уголовному делу по обвинению Алексея Пукача в совершении убийства журналиста Георгия Гонгадзе завершено. И что заказчиком, а также подстрекателем этого преступления является умерший экс-глава МВД Юрий Кравченко.

Однако любому человеку, который дружит с элементарной логикой, абсолютно очевидно, что данное решение ГПУ нельзя назвать ничем иным как наглым издевательством над здравым смыслом и над всем украинским народом, который хорошо знаком с деталями данного преступления и перипетиями его расследования. Причем делается эта попытка «повесить всех собак» только на покойника также с совершенно понятной целью – отвести обвинения от настоящих заказчиков и подстрекателей убийства журналиста. Вспомним-ка некоторые факты!

20 сентября 2005 года в украинском парламенте были обнародованы выводы временной следственной комиссии (ВСК) по убийству Гонгадзе, которая проработала более трех лет и досконально изучила все материалы по этому делу. Кроме того, ВСК были допрошены целый ряд лиц, в том числе и депутаты Верховной Рады - Иван Драч, Борис Олийнык, Тарас Чорновил, Александр Турчинов - которые, прослушав аудиозаписи Николая Мельниченко своих разговоров в стенах АП, однозначно подтвердили и сказали, что это их голоса, их разговоры и те обстоятельства, которые они рассказывают в разговоре. А сам Николай Мельниченко прошел психологическую экспертизу в США, был допрошен на детекторе лжи, ему были поставлены 14 вопросов и эксперты-психологи ответили однозначно, что Мельниченко говорит правду.

Все члены ВСК пришли тогда к единогласному заключению, что заказчиком убийства Георгия Гонгадзе является бывший президент Леонид Кучма, а подстрекателями к данному преступлению были экс-глава администрации президента Владимир Литвин и бывший руководитель СБУ Леонид Деркач.

Оставалось лишь одно слабое место в данных выводах ВСК – не был пойман и допрошен непосредственный исполнитель убийства журналиста генерал МВД Алексей Пукач. Поскольку он мог бы сказать, что ему было приказано не убивать Георгия Гонгадзе, а только избить и запугать, как это сделал ранее тот же Пукач с еще одним журналистом – Алексеем Подольским.

Напомним, «вина» Подольского состояла в том, что, работая в фонде «Украинская перспектива», он опубликовал ряд статей о коррупции среди высших чиновников государства, затронувших тогдашнего президента Леонида Кучму. 9 июня 2000 года в Киеве он сел в такси, в котором находились майор милиции Николай Наумец, старший лейтенант Олег Мариняк (обоих Апелляционный суд Киева в мае 2007 года приговорил к трем годам лишения свободы) и Алексей Пукач. Они вывезли журналиста за 130 км от Киева, высадили в лесу, били резиновой дубинкой, угрожали. Примечательно, что Пукач также накидывал на шею этого журналиста ремень, как и в случае с Гонгадзе, но после пыток Подольского все же отпустили.

Однако, как оказалось, Алексей Пукач не только дал показания о том, что Юрий Кравченко приказал именно убить Георгия Гонгадзе, но еще и сообщил, что Леонид Кучма и Владимир Литвин, как минимум, знали об этой убийстве практически сразу же после его совершения.

Так, по утверждениям генерала, вскоре после убийства Гонгадзе 17 сентября 2000 года, Литвин побывал в министерстве внутренних дел в кабинете Кравченко. Там присутствовал первый замминистра Николай Джига, руководитель аппарата МВД, ныне покойный Эдуард Фере, а также сам Пукач. Как утверждает Пукач, Кравченко лично представил его Литвину со словами: «Владимир Михайлович, это - наш сотрудник, который лично разобрался с Гонгадзе». При этом Кравченко похлопал Пукача по плечу и обратился к Литвину со словами: «Передайте президенту, что мы выполним любое его указание».

Таким образом, Генпрокуратура сейчас откровенно пытается списать данное преступление исключительно на экс-главу МВД Кравченко, тогда как заказчиками и подстрекателями наверняка были Кучма и Литвин. При этом вполне легко можно объяснить причину такого поведения ГПУ.

Для этого нужно опять таки вспомнить кое-какие выводы ВСК от сентября 2005 года. В том докладе, в частности, говорилось и такое: «Бывший президент Украины Кучма вместе со своим окружением, руководителями силовых министерств и ведомств, покойным министром внутренних дел Кравченко, бывшим руководителем СБУ Деркачом, бывшим главой ГНА Николаем Азаровым и другими высокопоставленными лицами сделали в Украине тотальную систему слежки за оппозиционными деятелями, прослушивание телефонных разговоров, совершение различных провокаций относительно этих лиц. А относительно лиц, которые активно участвовали в противостоянии этому режиму, даже шли на совершение тяжелых криминальных преступлений».

То есть, как видим, в списке причастных к преступлениям режима Кучмы находится и нынешний премьер-министр Николай Азаров, являющийся, как известно, основателем и лидером Партии регионов, а также «правой рукой» президента Виктора Януковича.

Кроме того, Владимир Литвин и его фракция в Верховной Раде входят ныне в правящую коалицию – следовательно, спикер является на сегодня верным союзником президента Януковича и премьера Азарова.

Также Алексей Пукач назвал среди тех, кому было еще в 2000 году известно об убийстве Георгия Гонгадзе, тогдашнего замглавы МВД Николая Джигу. Ну, а Джига уже давно состоит в команде Януковича-Азарова (2003-2004 гг. - заместитель председателя ГНАУ, с 2006 года - народный депутат Украины от Партии регионов, 2 июня 2010 года указом Януковича назначен председателем Винницкой облгосадминистрации).

Следовательно, Генпрокуратура во главе с Александром Медведько выполнила сейчас политический заказ пребывающей при власти команды Януковича-Азарова, многие из членов которой, включая нынешних президента и премьер-министра, были замешаны в преступлениях режима Леонида Кучмы. Поэтому-то они сейчас и выгораживают истинных заказчиков убийства Георгия Гонгадзе, понимая, что Кучма и Литвин могут многое рассказать об этом, если их арестуют по делу об убийстве Гонгадзе.

И, конечно же, всё это прекрасно понимает, например, жена убитого журналиста – Мирослава Гонгадзе. «Меня интересует, как проводилась очная ставка между генералом Пукачем, Литвиным и Джигой. Меня интересуют результаты расследования по пленкам Мельниченко. До сих пор не названы мотивы организатора и исполнителей этого преступления. Какие были мотивы у Кравченко, кроме исполнения приказа? Других просто не могло быть!», - категорически заявила онав среду в «Голосе Америки».

«Необходим публичный судебный процесс. Надеюсь, что он будет открытым, что его будут показывать в прямом эфире. И я буду настаивать, чтобы этот процесс был действительно настоящим процессом. Я буду требовать привода на судебное заседание как Литвина, так и Джигу и экс-президента Кучму», - добавила Мирослава Гонгадзе.

Тем самым она недвусмысленно указала на тех, кого считает настоящими виновниками гибели супруга 10 лет назад. И очевидно, что нынешняя власть в Украине по очевидным причинам и осознанно покрывает сейчас истинных заказчиков убийства Гонгадзе, а следовательно, является соучастником преступления.

Олег Литовченко