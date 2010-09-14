Генпрокуратура подтвердила: в деле Гонгадзе - только один заказчик

Досудебное следствие по уголовному делу по обвинению бывшего генерала милиции Алексея ПУКАЧА в совершении убийства журналиста Георгия Гонгадзе завершается.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины 9 сентября этого года проинформировал всех потерпевших и их представителей о том, что досудебное следствие по уголовному делу по обвинению Алексея ПУКАЧА в совершении убийства журналиста Георгия Гонгадзе, то есть в преступлении, предусмотренном ч.2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины, ч.3 ст. 166, п. п. „и”, „і” ст. 93 Уголовного кодекса Украины 1960 года, и в отношении подстрекателя и заказчика этих преступлений – умершего Юрия Кравченко (в порядке ч. 3 ст. 215 Уголовно-процессуального кодекса Украины) завершается.

С 15 сентября этого года мать погибшего журналиста, жена и их адвокат могут начать ознакомление с материалами дела согласно ст.217 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября СМИ стало известно об окончании досудебного следствия по делу по обвинению А.ПУКАЧА в убийстве Г.Гонгадзе. Адвокат Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО сообщила, что с 15 сентября потерпевшая сторона может начать знакомиться с материалами досудебного следствия.

По данным издания «Украинская правда», следствие Генеральной прокуратуры Украины установило, что А.ПУКАЧ получил приказ убить Г.Гонгадзе от тогдашнего министра внутренних дел Юрия Кравченко.

Справка УНИАН. Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

Еще один обвиняемый – А.ПУКАЧ – находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.ПУКАЧ был задержан.