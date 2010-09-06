Победитель конкурса «Лучшее жилье Украины - 2009» даст пресс-конференцию
8 сентября, в 12:00, на территории ЖК «Паркове Місто», ул. Вышгородская, 45, cостоится пресс-конференция, посвященная награждению ЖК «Паркове Місто» , как победителя конкурса «Лучшие дома и сооружения, построенные и сданные в эксплуатацию в Украине в 2009 году».
В статусе почетных гостей и спикеров мероприятия выступят:
Зам.министра регионального развития и строительства Украины,
Никонов Игорь (президент компании «К.А.Н. Девелопмент»),
Андриюк Виталий (представитель компании «UDP»).
Во время пресс-конференции почетные гости и спикеры ответят на вопросы относительно нынешнего состояние рынка недвижимости Украины, а также ближайших прогнозов.
В рамках пресс-конференции запланировано посещение введенной в эксплуатацию первой очереди ЖК «Паркове Місто», а также второй, строящейся, очереди проекта.
Конкурс проводился под эгидой Министерства регионального развития и строительства Украины. По результатам оценок экспертов, первая очередь ЖК «Паркове Місто» получила наивысшую награду, диплом первой степени в номинации «Жилищное строительство».
Соответствующими дипломами награждены:
§ «К.А.Н. Девелопмент» - генеральный подрядчик и девелопер проекта;
§ «Ukrainian Development Partners» («UDP») – заказчик строительства;
§ «Архиматика» - архитектурное бюро, разработчики проекта.
В финале мероприятия всех гостей ждет торжественный фуршет.
Предварительная аккредитация обязательна. По вопросам аккредитации обращаться по телефону: +380 (67) 906 66 33, Александр