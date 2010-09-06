Победитель конкурса «Лучшее жилье Украины - 2009» даст пресс-конференцию

8 сентября, в 12:00, на территории ЖК «Паркове Місто», ул. Вышгородская, 45, cостоится пресс-конференция, посвященная награждению ЖК «Паркове Місто» , как победителя конкурса «Лучшие дома и сооружения, построенные и сданные в эксплуатацию в Украине в 2009 году».

В статусе почетных гостей и спикеров мероприятия выступят:

Зам.министра регионального развития и строительства Украины,

Никонов Игорь (президент компании «К.А.Н. Девелопмент»),

Андриюк Виталий (представитель компании «UDP»).

Во время пресс-конференции почетные гости и спикеры ответят на вопросы относительно нынешнего состояние рынка недвижимости Украины, а также ближайших прогнозов.

В рамках пресс-конференции запланировано посещение введенной в эксплуатацию первой очереди ЖК «Паркове Місто», а также второй, строящейся, очереди проекта.

Конкурс проводился под эгидой Министерства регионального развития и строительства Украины. По результатам оценок экспертов, первая очередь ЖК «Паркове Місто» получила наивысшую награду, диплом первой степени в номинации «Жилищное строительство».

Соответствующими дипломами награждены:

§ «К.А.Н. Девелопмент» - генеральный подрядчик и девелопер проекта;

§ «Ukrainian Development Partners» («UDP») – заказчик строительства;

§ «Архиматика» - архитектурное бюро, разработчики проекта.

В финале мероприятия всех гостей ждет торжественный фуршет.

Предварительная аккредитация обязательна. По вопросам аккредитации обращаться по телефону: +380 (67) 906 66 33, Александр

www.parkovemisto.com.ua